شهرهای بزرگ عربستان در تاریکی فرورفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وطن امروز در گزارش صفحه بین الملل روز یکشنبه خود نوشت:

اشغالگران سعودی و اماراتی بندر عدن از حمله نیروهای مسلح وابسته به جنبش جنوبی یمن غافلگیر شدند. ظرف روزهای اخیر حمله نیروهای جنبش جنوب باعث شد نیروهای اماراتی و مزدوران وابسته به ریاض شامل نیروهای منتسب به منصور هادی، رئیس‌جمهور فراری و شبه نظامیان نزدیک به القاعده (حزب‌الاصلاح) در کمال حیرت از مناطق مختلف شهر عدن عقب‌نشینی کنند و بسیاری از تجهیزات و مهمات خود را به غنیمت بدهند.

دیروز نیز منابع خبری از تداوم درگیری‌ها بین جنبش جنوب یمن و شبه نظامیان وابسته به عربستان در دیگر مناطق مختلف استان عدن و همچنین درگیری با القاعده‌ای‌های مورد حمایت سعودی در استان حضرموت خبر دادند.

پس از آنکه ارتش یمن و کمیته‌های مردمی برای جلوگیری از خونریزی و تخریب بندر عدن دست به یک عقب‌نشینی تاکتیکی از آن زدند، سعودی‌ها و متحدان متجاوزشان این را یک پیروزی بزرگ تعبیر کردند اما با تغییرات میدانی در عدن و استان‌های جنوبی، نیروهای جنبش جنوب به سرعت متوجه این نکته شدند که همه وعده‌های عربستان‌سعودی تنها با هدف سوءاستفاده از نیروهای آنان برای جنگ با ارتش یمن و کمیته‌های مردمی بوده است؛ این مساله باعث شد تمام تلاش‌های اشغالگران برای متحد کردن نیروهای مسلح در جنوب یمن با شکست روبه‌رو شود. از آنجا که ذات حکومت عربستان ضدبشری است آنها حتی نتوانستند به اندازه ۱۰ روز نیروهای بومی جنوبی را حفظ کنند و سیاست‌های سلطه‌جویانه و عدم پاسخ به خواسته‌های سیاسی جنبش جنوب دست آنها را برای یمنی‌ها رو کرد. جنبش جنوب نیز وقتی دریافت تعهدات سیاسی ریاض به آنها سرابی بیش نبوده است ترجیح دادند همان راه حوثی‌ها را در مقابل اشغالگران در پیش گیرند و با به هم ریختن توازن قوا علیه اشغالگران اقدام کنند و این موضوع، نقشه نیروهای سعودی- اماراتی برای سیطره یافتن بر تمام استان‌های جنوبی از طریق عدن را نقش بر آب کرده است.

بدین ترتیب کار عربستان برای تسلط بر یمن بسیار دشوار شد، چون حالا آنها باید علاوه بر نیروهای ارتش و انصارالله در شمال و مرکز کشور با جنوبی‌ها هم بجنگند. در این میان جنگنده‌های متجاوز سعودی به‌رغم ادعای ریاض مبنی بر تسلط بر بندر عدن، اقدام به بمباران شماری از محله‌های آن کردند. در همین حال نیروهای جنبش جنوب از یکسو با مزدوران سعودی عبدربه منصور هادی و از سوی دیگر با عناصر مسلح القاعده در جنگ هستند و بعید نیست بار دیگر اتحادی راهبردی میان نیروهای شمال و جنوب یمن صورت گیرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، ارگان انصارالله، در درگیری عناصر القاعده و قبایل یافع در منطقه التواهی در استان عدن، شمار زیادی کشته و زخمی شدند و درگیری‌های دیگری نیز در کاخ المعاشیق در مرکز عدن بین جنبش جنوب و شبه نظامیان البکری از سران حزب الاصلاح در جریان است.

در استان حضرموت نیز درگیری‌ها میان نیروهای هاشم الاحمر از سران حزب وهابی الاصلاح و طرفدار القاعده و المقدسی از سران جنبش جنوب ادامه دارد. همچنین جنگنده‌های ارتش سعودی ۴ بار به مناطق مختلف استان مارب تحت کنترل انصار‌الله حمله کردند. متجاوزان همچنین ۱۰ بار منطقه عقان را بمباران کرده و مناطقی را در بخش الجراح در منطقه الحدیده گلوله‌باران کردند. ۴ شهروند یمنی نیز در حمله هوایی ارتش سعودی به روستای الدشوش در منطقه حرض در استان حجه یمن به شهادت رسیدند. در پاسخ به این تجاوزات، یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواضع نظامی سعودی در منطقه نجران را با ۲۹ فروند موشک هدف قرار دادند. در این حمله ۲ دستگاه خودروی نظامی و یک تانک ارتش سعودی منهدم و شمار زیادی از نیروهای سعودی کشته یا زخمی شدند.

همچنین حمید رزق، کارشناس یمنی به تسنیم گفته است روز جمعه تعداد زیادی از شهرهای مهم عربستان همچون مدینه و جده در تاریکی مطلق فرو رفتند که رسانه‌های سعودی اشکال فنی در یکی از نیروگاه‌های برق را عامل آن معرفی کردند اما اطلاعاتی وجود دارد که براساس آن‌ قطع برق این شهرها به دلیل عملیات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در عمق خاک عربستان رخ داده است.

دفع حملات دریایی عربستان به الحدیده

دیروز ارتش یمن و کمیته‌های مردمی این کشور با کشتی‌های جنگی عربستان که تلاش داشتند به منطقه ساحلی الدریهیمی در بندر الحدیده در غرب یمن نزدیک شوند، درگیر شدند. یک منبع نظامی در پایگاه دریایی الحدیده، در غرب یمن به روزنامه الشرق الاوسط، گفت: «ناوچه‌های جنگی ائتلاف حمله به یمن تلاش داشتند به استان ساحلی الحدیده واقع در غرب یمن نزدیک شوند که این مساله به درگیری شدید بین این ناوچه‌ها و ارتش یمن منجر شد». طبق این گزارش نیروهای مردمی یمن با استفاده از توپخانه سنگین مانع از نزدیک شدن این کشتی‌ها به سواحل یمن شدند و ادوات نظامی زیادی را در منطقه «النخیله» و «الطائف» در جنوب غرب ناحیه الدریهیمی مستقر کرده‌اند.