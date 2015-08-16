۱۰ شهید در حملات هوایی به حجه/ ادامه حملات هوایی به استان إب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، جنگنده های ائتلاف تحت رهبری عربستان منازل شهروندان در شهر حرض استان حجه را هدف قرار دادند. یک منبع محلی در این استان گفت: جنگنده های عربستان منزل یکی از شهروندان یمن را هدف قرار دادند که در نتیجه آن ۱۰ نفر به شهادت رسیده و شماری دیگر زخمی شدند.

خبر دیگر اینکه در عملیات منحصر به فرد نیروهای ارتش و کمیته های مردمی در نجران و جیزان ۷ نظامی عربستان کشته شده و شماری دیگر زخمی شدند.

یک مقام نظامی در استان صعده با اشاره به کشته شدن نظامیان عربستان در عملیات کمیته های مردمی و ارتش یمن گفت: این نیروها توانستند یک فروند تانک ارتش عربستان را در پشت تپه های جیزان منهدم کنند.

همچنین در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان به روستای السد در اب ۴ شهروند یمنی به شهادت رسیدند. بر این اساس این درگیری ها با انواع سلاح های سنگین و متوسط در مناطق مختلف شهر تعز واقع در مرکز یمن درگرفت.

در همین حال جنگنده های ائتلاف تحت رهبری عربستان ۳ حمله هوایی به منطقه السقه در استان اب انجام دادند.