آزادکاران اوزان دوم روی باسکول رفتند/ دورخیز برای تکرار قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۹ نفر به روی باسکول رفته‌اند، محمد نامجو مطلق در دور نخست با یرسون هنائو از شیلی مبارزه می‌کند، وی در صورت برتری در دور دوم با ویکتوراز آلمان مسابقه می‌دهد. کشتی گیران آذربایجان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه در گروه نماینده ایران حضور دارند.

در وزن ۶۶ کیلوگرم جمال عبادی در دور اول به مصاف باکنچادزه از گرجستان می‌رود و در صورت پیروزی در مسابقه دوم با برنده دیدار پتروف از بلغارستان و بارویس از هندوراس پیکار می‌کند. در این وزن ۲۶ کشتی گیر حضور دارند و آزادکاران روسیه، ازبکستان، ارمنستان و هند با عبادی هم گروه هستند.

در وزن ۸۴ کیلوگرم که ۲۱ کشتی گیر به روی باسکول رفتند، مجتبی گلیج در مبارزه اول به مصاف ایرادلی متستوری از گرجستان می‌رود و در صورت پیروزی در مبارزه دوم با برنده دیدار ستیز از ترکیه و ماگومد رسول گاجی ماگومدوف از آذربایجان مسابقه می‌دهد. کشتی گیران اوکراین، روسیه، ارمنستان و آمریکا نیز در گروه گلیج هستند.

در وزن ۱۲۰ کیلوگرم امین طاهری در دور نخست با تایلی یاماموتو از ژاپن مبارزه می‌کند و در صورت پیروزی در دور دوم با برنده دیدار کریستوف از روسیه و اوشاینی کومار از هند روبرو خواهد شد. در این وزن ۱۴ کشتی گیر حضور دارند و نمایندگان ترکیه و بلاروس نیز در گروه طاهری هستند.

مدعیان اوزان دوم از ساعت ۱۷:۳۰ عصر امروز به میدان می‌روند. در روز نخست این رقابتها ایمان صادقی صاحب مدال طلا شد و گودرزی، مظفری و حسینی به مدال نقره دست یافتند.