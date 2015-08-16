نقش والدین در حفظ سلامت دندان های کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان معتقدند بهترین غذاها برای حفظ سلامت دندان ها میوه، سبزی، استفاده از غلات کامل، لبنیات و پروتئین ها است. عقیده بر این است که میزان قند موجود در غذاهای طبیعی به مراتب کمتر از غذاهای فراوری شده و صنعتی است و این قند می تواند تاثیر مخربی بر سلامتی دندان ها داشته باشد.

وظیفه پدر و مادر اینست که خودشان هم در منزل از این نوع غذاها استفاده کنند و مادر که برنامه ریزی تغذیه خانواده بر عهده اوست نقش مهمی در این زمینه ایفاء می کند. عادات غذایی بچه ها از کودکی شکل می گیرد و هرچه پدر و مادر بخورند بچه ها هم از آنها الگو می گیرند.

مادر باید مطمئن شود که میوه و لبنیات جزئی مهم از غذایی است که کودک با خود به مدرسه می برد. میوه می تواند تا حد زیادی عطش بچه ها برای مصرف مواد شیرین را کم کند و لبنیات می تواند با تامین کلسیم موجب قوی تر شدن استخوان ها و دندان ها شود. مصرف غذاهای شیرین بخصوص آنها که به دندان می چسبند مثل شکلات یا آبنبات ها می توانند ایجاد پوسیدگی دندان ها را سریعتر کنند.

بچه ها عاشق تقلید کردن هستند. از همان اوان کودکی باید مسواک زدن شبانه و مسواک بعد از صبحانه به همراه والدین انجام شود تا بچه ها یاد بگیرند روش درست مسواک زدن چیست.

مراجعه مرتب در زمان کودکی به دندانپزشک بسیار مهم است چون دندانپزشک می تواند با اقداماتی خاص مانند فلوئورتراپی یا مسدود کردن شیارهای دندانی تا حدود زیادی مانع از بروز یا پیشرفت پوسیدگی دندان ها شود.