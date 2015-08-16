نشت تانکر حامل سوخت شیمیایی در بزرگراه خلیج فارس اهواز

امیر نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۶ و ۳۵ دقیقه صبح امروز طی تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز اعلام شد که یک دستگاه تانکر حامل مواد شیمیایی در مسیر بزرگراه خلیج فارس از سربندر به سمت اهواز بعد از عوارضی روبروی پمپ بنزین بر اثر گرمای بیش از حد با مشکل نشت و خروج مواد شیمیایی روبرو شده است.

وی افزود: بلافاصله از دو ایستگاه نزدیک به محل حادثه پنج دستگاه خودرو امداد و نجات و اطفای حریق به محل اعزام شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز تصریح کرد: آتش نشانان پس از رسیدن در محل و استعلام گرفتن از راننده متوجه شدند که اورتوزالین ماده بسیار خطرناک و سریع الاشتعال توسط این تانکر حمل می شود.

نجفی بیان کرد: آتش نشانان در گام اول اقدام به تخلیه و خروج خودروها از پمپ بنزین کرده و تا شعاع ۲۰۰ متری حادثه، مسیر را مسدود و تردد خودروهای عبوری را ایمن کردند.

وی عنوان کرد: با توجه به حساسیت این ماده به آب، آتش نشانان مجبور شدند که با رعایت نکات اصولی و ایمنی خودرو را به حاشیه جاده انتقال داده تا در صورت بروز حادثه کمترین میزان خسارت را برای حاضرین و خودروهای عبوری به همراه داشته باشد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اهواز بیان کرد: با گذشت بیش از دو ساعت از بروز حادثه راننده تانکر اصرار بیش از حدی مبنی بر ادامه تردد در مسیر تعیین شده داشت ولی با توجه به اینکه همچنان احتمال بروز حادثه پیش بینی شده و همچنین مسیر این خودرو از حومه شهر اهواز و در برخی از نقاط از کنار مناطق مسکونی است، به منظور جلوگیری از بروز هرگونه حادثه آتش نشانان از تردد این خودرو جلوگیری به عمل آوردند.

نجفی یادآور شد: لازم به ذکر است، عملیات ایمن سازی در حال اجرا بوده و آتش نشانان همچنان در محل حضور دارند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر مأموران آتش نشانی در دو مسیر ورودی و خروجی بزرگراه خلیج فارس مستقر بوده و هشدارهای لازم را به رانندگان خودروهای عبوری، به منظور عدم توقف می دهند.