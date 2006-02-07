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۱۸ بهمن ۱۳۸۴، ۲۰:۴۲

از سوي امير جديد اين كشور؛

وليعهد و نخست وزير جديد كويت منصوب شدند

امير كويت، وليعهد و نخست وزير جديد اين كشور را منصوب كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،شيخ صباح الاحمد الصباح امروز سه شنبه، شيخ نواف الاحمد الصباح وزير كشور را به عنوان وليعهد جديد منصوب كرد و شيخ ناصرمحمد الاحمد الصباح را به عنوان نخست وزير منصوب كرد.

شيخ صباح الاحمد نخست وزير كويت يكشنبه 9 بهمن پس از دو هفته از در گذشت شيخ جابر الصباح، در پي بروز تنش ميان دولت و شيخ سعد عبدالله الصباح امير بيمار، جانشين وي شد، و همان روز با گرفتن راي اعتماد از پارلمان ، مراسم سوگند را عنوان پانزدهمين امير كويت به جا  آورد.

شيخ صباح ازمدت ها پيش به علت بيماري شيخ جابر الصباح اميرسابق كويت كه در15 ماه جاري ( 25 دي ) درگذشت و همچنين به علت بيماري شيخ سعد عبدالله السالم وليعهد، به عنوان مرد قدرتمند كويت به شمار مي رفت .

کد مطلب 288425

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