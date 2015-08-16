تشکیل کارگروه دختران جوان در وزارت ورزش و جوانان

محمدرضا رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز دختر و برنامه های این وزارت خانه، افزود: کارگروه دختران جوان در وزارت ورزش و جوانان تشکیل می شود.

وی ادامه داد: یک دختر جوان توانمند مسئول این کارگروه خواهد شد و به عنوان مشاور معاونت ساماندهی جوانان فعالیت خواهد کرد.

رستمی تصریح کرد: مسئول کارگروه دختران مسئولیت برنامه ریزی و اقدامات حوزه دختران جوان را به عهده خواهد گرفت.

وی در خصوص کارکرد این کارگروه، گفت: نمایندگانی از سنین مختلف را به این کارگروه دعوت می کنیم که درباره مسائل دختران صحبت کنند و به برنامه ریزی هایی برسند که از سوی معاونت برای اجرا پیگیری شود.