ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح پروژه تولید خمیر کاغذ از کارتُن‌های باطله کشور در این کارخانه و طی مراسمی که فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود خبر داد و گفت: مراسم گشایش خط تولید خمیر کاغذ از کارتُن‌های باطله در کارخانه چوپ و کاغذ مازندران فردا دوشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۵ با حضور آقایان اسحاق جهانیری معاون اول رئیس جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل این کارخانه در ساری برگزار می‌شود.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهور و وزیر صصعت، معدن و تجارت پس از افتتاح این خط تولید و نیز بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه چوپ و کاغذ مازندران، در نشستی با فعالان اقتصادی استان مازندران هم که در محل این کارخانه برگزار می‌شود، حضور خواهند یافت و به دغدغه‌ها و مشکلاتشان توجه خواهند کرد.

مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: پروژه تولید خمیر کاغذ از کارتُن‌های باطله با ظرفیت تولید ۱۳۲ هزار تن در سال آغاز به کار خواهد کرد و هدف از ایجاد این خط تولید، استفاده از کارتن‌های باطله و در عین حال استفاده هر چه کمتر از چوب درختان است که خود به خود به حفظ محییط زیست بیشتر یاری می‌رساند.

به گفته روغنی گلپایگانی، کارخانه چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر با ظرفیت اسمی تولید سالیانه ۱۷۵ هزار تن انواع کاغذ در دو خط تولید فعالیت می‌کند.