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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

فردا باحضور معاون رئیس جمهور در ساری؛

بزرگترین خط تولید خمیر کاغذ از کارتن‌های باطله کشور افتتاح می‌شود

بزرگترین خط تولید خمیر کاغذ از کارتن‌های باطله کشور افتتاح می‌شود

بزرگترین پروژه تولید خمیر کاغذ از کارتُن‌های باطله فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور در کارخانه چوب و کاغذ مازندران افتتاح می‌شود.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح پروژه تولید خمیر کاغذ از کارتُن‌های باطله کشور در این کارخانه و طی مراسمی که فردا با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می‌شود خبر داد و گفت: مراسم گشایش خط تولید خمیر کاغذ از کارتُن‌های باطله در کارخانه چوپ و کاغذ مازندران فردا دوشنبه ۲۶ مرداد ساعت ۱۵ با حضور آقایان اسحاق جهانیری معاون اول رئیس جمهور و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل این کارخانه در ساری برگزار می‌شود.

وی افزود: معاون اول رئیس جمهور و وزیر صصعت، معدن و تجارت پس از افتتاح این خط تولید و نیز بازدید از بخش‌های مختلف کارخانه چوپ و کاغذ مازندران، در نشستی با فعالان اقتصادی استان مازندران هم که در محل این کارخانه برگزار می‌شود، حضور خواهند یافت و به دغدغه‌ها و مشکلاتشان توجه خواهند کرد.

مدیرعامل کارخانه چوب و کاغذ مازندران گفت: پروژه تولید خمیر کاغذ از کارتُن‌های باطله با ظرفیت تولید ۱۳۲ هزار تن در سال آغاز به کار خواهد کرد و هدف از ایجاد این خط تولید، استفاده از کارتن‌های باطله و در عین حال استفاده هر چه کمتر از چوب درختان است که خود به خود به حفظ محییط زیست بیشتر یاری می‌رساند.

به گفته روغنی گلپایگانی، کارخانه چوب و کاغذ مازندران در حال حاضر با ظرفیت اسمی تولید سالیانه ۱۷۵ هزار تن انواع کاغذ در دو خط تولید فعالیت می‌کند.

کد مطلب 2884257

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