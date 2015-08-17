دکتر ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص سیاست های معاونت فرهنگی وزارت علوم در باره ترویج حجاب و عفاف در دانشگاه ها گفت: نگاه ما، ترویج حجاب به عنوان یک آموزه دینی در دانشگاه‌ها است و اولویت و تاکید ما این است که این ترویج از طریق روش های تبلیغی و با رویکرد فرهنگی صورت گیرد.

وی ادامه داد: همواره به همکاران‌مان توصیه کرده ایم که در مسیر ترویج آموزه حجاب، با برگزاری نشست‌های تبلیغاتی و محیطی مناسب، تلاش خود را داشته باشند.

معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه هنجارشکنی و بی‌مبالاتی نسبت به آموزه‌های دینی و فرهنگی نباید رخ دهد، افزود: معاونت فرهنگی وزارت علوم در راستای ترویج و توسعه فرهنگ حجاب و عفاف با بخش های مختلف دانشگاهی همکاری دارد تا شاهد ترویج و توسعه فرهنگ حجاب، عفاف و پوشش مناسب در دانشگاه‌ها باشیم.

وی افزود: البته عفاف مساله‌ای است که در جامعه و دانشگاه‌های ما رایج است، عموم اصحاب جامعه ما را مردان و زنان عفیفی تشکیل داده اند و این موضوع اصلا معضل نیست.

هاشمی با بیان اینکه باید حجاب را به عنوان هنجار دینی، اجتماعی از عفاف به عنوان ارزش انسانی تفکیک کنیم، افزود: مساله حجاب به عنوان یک سبک پوشش در آموزه های دینی تعریف شده و ما تاکید داریم در جامعه ترویج شود.