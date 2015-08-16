به گزارش خبرگزاری مهر، بهارلویی، نماینده جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت از برگزاری ۱۰ جشن در ایام دهه کرامت خبر داد و گفت: این جشن ها با هدف بزرگداشت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و حضرت احمد بن موسی (ع) بر پا می شود که صنوف مختلف بازار و اصناف در برگزاری این جشن ها مشارکت دارند.

وی اهدای کتاب به مدعوین در این جشن ها در مورد سیره و روش حضرات معصومین (ع) به ویژه امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و حضرت شاهچراغ (ع) همراه با برگزاری مسابقات مختلف با جوایز نقدی و سفر عتبات عالیات را بخش دیگری از برنامه های پیش بینی شده برای ایام دهه کرامت نام برد.

بهار لویی به آذین بندی و چراغانی سر درب واحدهای صنفی و بازار های سراسر کشور در ایام دهه کرامت اشاره کرد وگفت: به تمامی صنوف توصیه شده است نسبت به پاسداشت این دهه اهتمام ویژه داشته باشد.

گلباران قبور شهدای سراسر کشور با محوریت اصناف در کنار دیگر قشرها، گلباران حرم امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س) و احمد بن موسی (ع)، غبارروبی و ادای احترام به امامزادگان در روز بزرگداشت امامزادگان با هماهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، دیدار با خانواده شهدا، اسرا، مفقودین را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای دهه کرامت است که نماینده جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت به آن اشاره کرد.

وی همچنین از ارسال پیامک های با مضامین اخلاقی و تربیتی و اخلاقی در مورد سیره و روش این سه بزرگوار خبر داد.

نماینده جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف در شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت به برگزاری «جشن زیر سایه خورشید» با محوریت جامعه بازار و اصناف اشاره کرد و گفت: محوریت برگزاری این جشن ها با حضور بازار و اصناف است و در تهران این جشن در روز ۳۱ مرداد از میدان ارک (امامزاده روح الله) تا امامزاده زید بزگزار می شود.