به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعی از دانشجویان بسیجی دانشگاه های تهران با تجمع در مقابل درب شرقی مجلس شورای اسلامی، خواستار دقت مجلس و پیگیری شفاف توافق هسته ای ایران و غرب (برنامه جامع اقدام مشترک) شدند.

این دانشجویان با در دست داشتن پلاکارد و دست‌نوشته هایی بر لزوم بررسی دقیق برنامه جامع اقدام مشترک توسط نمایندگان مجلس و قاطعیت هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پیگیری این موضوع تاکید کردند.

مجلس شورای اسلامی ۳۰ تیرماه در مصوبه ای از تشکیل کمیسیون ویژه بررسی برنامه جامع اقدام مشترک خبر داد؛ اعضای این کمیسیون در جلسه سه شنبه هفته جاری و با رای نمایندگان در صحن علنی انتخاب خواهند شد.