به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سعید کرمی، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد از برگزاری جشنهای دهه کرامت در ۸۰ مسجد همنام امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س) و القاب این بزرگواران در تهران خبر داد و گفت: سخنرانی، مداحی و برگزاری مسابقه با اهدای جوایز در مساجد تهران از جمله برنامه های پیش بینی شده برای ایام است.

وی آذین بندی مساجد محلات، اختصاص یک شماره از نشریه مسجد مربوط به دهه کرامت، تهیه محتوای سخنرانی و ارسال به بیش از ۲ هزار مسجد تهران را بخش دیگری از برنامه های مرکز رسیدگی به امور مساجد در ایام دهه کرامت نام برد. بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد عضو شورای هماهنگی جشن های مردمی دهه کرامت هستند.

وزارت کشور، آستان قدس رضوی، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز رسیدگی به امور مساجد، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی کشور، جامعه انجمن های اسلامی بازار و اصناف، شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، آستان مقدس شاهچراغ(ع) و وزارت آموزش و پرورش از جمله سازمان عضوهای شورای هماهنگی جشن های مردمی دهه کرامت هستند.

آستان مقدسه حضرت معصومه(س)، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، ستاد عالی کانون های مساجد کشور، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، سازمان اوقاف و امور خیریه، صدا و سیما، سازمان فرهنگ و ارتباطات، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان و سازمان بسیج مستضعفین، سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برخی دیگر از سازمان های عضو این شورا هستند که در برپایی جشن های دهه کرامت مشارکت دارند.

شایان ذکر است، اول تا یازدهم ذی القعده (مشتمل بر اول ذی القعده ولادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ششم ذی القعده روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ علیه السلام و یازدهم ذی القعده سالروز ولادت امام رضا (ع)) که به نام «دهه کرامت» نامگذاری شده است و بهانه ای است برای نشان دادن ارادت، ذوق و استعداد ایرانی برای پرواز با بال اندیشه های معنوی و روحانی به سوی خوبی ها.

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