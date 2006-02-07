حمله تروريستي اسرائيل به غزه و شهادت دو فلسطيني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در حمله تروريستي صهيونيستها به شهر غزه، دو مبارز وابسته به گردانهاي شهداي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح(به رياست ابومازن) به شهادت رسيدند.



منابع بيمارستاني و امنيتي فلسطيني اعلام كردند كه در اين حمله تروريستي، سهيل بكر و محمد ابوشريعه كه هر دو 20 ساله بودند، كشته شدند.



5 شهروند ديگر فلسطيني در اين جنايت صهيونيستها زخمي شدند.



شاهدان اعلام كردند كه هواپيماهاي اسرائيلي اقدام به شليك موشك به يك دستگاه خودرو در منطقه تل الهواء در مركز غزه كردند .



اين در حالي است كه سخنگوي ارتش رژيم صهيونيستي با توجيه اين عمليات تروريستي اعلام كرد:" ارتش اسرائيل حمله اي را به خودرويي در غزه كه حامل تروريستهاي(مبارزان بر ضد اشغالگري) وابسته به گردانهاي الاقصي انجام داد كه قصد داشتند با موشكهاي قسام به اسرائيل حمله كنند."

از شنبه گذشته، 10 تن از مبارزان وابسته به گردانهاي شهداي الاقصي (شاخه نظامي جنبش فتح) و جهاد اسلامي در نوار غزه در حملات تروريستي ارتش رژيم صهيونيستي به شهادت رسيدند، اين حملات شديدترين نوع خود از زمان پيروزي قاطع حماس در انتخابات 25 ژانويه(5بهمن) اعلام شده است.