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۱۸ بهمن ۱۳۸۴، ۲۱:۴۰

با افزايش هجوم مردم و حمله به سوي سفارت؛

تظاهر كنندگان تابلوي سفارت نروژ را به آتش كشيدند

تظاهر كنندگان تابلوي سفارت نروژ را به آتش كشيدند

لحظاتي پيش با افزايش هجوم معترضين به هتك حرمت مقدسات اسلامي، تابلوي سفارت نروژ به پايين آورده و به آتش كشيده شد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، برخي از تجمع كنندگان كه با حضور هيات هاي عزاداري، تعداد آنان بالغ بر صدها نفر شد، با افزايش فشار خود به حلقه نيروي انتظامي موفق شدند تابلوي سفارت نروژ را از مقابل ديوار اين سفارت به پايين آورده و آن را از بين بردند.

اين اقدام با تكبير تجمع كنندگان مواجه و افراد معترض با پرتاب سنگ اعلام كردند كه بايد درس مناسبي به كشورهايي كه در خصوص هتك حرمت پيامبر اسلام (ص) مرتكب چنين اعمالي شدند، با شدت هرچه تمامتر پاسخ داد.

به گزارش "مهر"، افزايش تعداد مردم در مقابل سفارت نروژ موجب اضافه شدن شمار نيروهاي انتظامي در صحنه شد تا زمينه كنترل اين اعتراضات فراهم شود.

در اين لحظه، يكي از دانشجويان در حركتي نمادين ضمن آوردن تابلوي سفارت ساقط شده در ميان تجمع كنندگان اقدام به آتش زدن اين تابلو كرد كه با حمايت معترضين مواجه شد.

در ادامه اعتراض مردم مسلمان تهران نسبت به اهانت هاي زنجيره وار روزنامه هاي نروژي به ساحت پيامبر اسلام (ص) و در هنگام عبور يك ماشين حمل زباله از مقابل سفارت، تعدادي از معترضين اقدام به برداشتن كيسه هاي زباله از اين ماشين و پرتاب آن به سمت سفارت نروژ كردند. 

کد مطلب 288432

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