اروپايي ها بايد از جهان اسلام عذرخواهي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، آصفي كه در حاشيه آئين گشايش ساختمان جديد سفارت عراق در تهران با خبرنگاران سخن مي گفت، موج رو به گسترش خشم و انزجار ملت‌ ‏هاي مسلمان و اعتراض آنها به اين اقدامات توهين ‌‏آميز را طبيعي دانست و افزود‌‏: اين اقدام بسيار فراتر از مرزهاي آزادي بود و كرامت انساني را زيرپا گذاشت و با هيچ عذر و بهانه ‌‏اي نيز قابل توجيه نيست.

سخنگوي وزارت امورخارجه در ادامه از شهروندان خواست در ابراز احساسات و اعلام انزجار خود نسبت به اين اقدام موهن برخي نشرياتي غربي ، مراقب حفظ حريم اماكن ديپلماتيك باشند و بهانه به دست دشمنان ندهند.

آصفي با تاكيد بر لزوم حفظ حريم اماكن ديپلماتيك، گفت‌‏: وزارت كشور به وظايف خود در اين خصوص آشناست و به دقت تمهيدات امنيتي را اجرا مي ‌‏كند.

وي تصريح كرد: وزير خارجه دانمارك شب گذشته با وزير خارجه كشورمان تلفني گفت وگو كرد و آقاي متكي بر ضرورت جبران هرچه سريع ‌‏تر اشتباهات اروپا در توهين به مقدسات تاكيد و اعلام كرد‌ كه "جمهوري اسلامي ايران به وظايف خود در حراست از نمايندگي‌‏ هاي خارجي آگاهي دارد و شهروندان ايراني هم حتما به حفظ امنيت اين اماكن توجه دارند".

سخنگوي وزارت خارجه ادامه داد: انتظار بود مسئولان دانماركي و ديگر كشورهاي اروپايي خيلي سريع‌ ‏تر از اين اقدام مشمئزكننده كه حريم آزادي و اعتبار دنياي رسانه را نيز نقض كرده، اعلام انزجار نموده و عذرخواهي كنند.

آصفي در پايان خاطرنشان كرد: اروپايي‌‏ ها بايد به طور جدي در فكر جبران اين موضوع و تدبير ساز وكاري سازنده براي عدم تكرار آن باشند و اين مساله ‌اي نيست كه جهان اسلام به سادگي از آن بگذرد.