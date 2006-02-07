حماس از مصر و كشورهاي عربي خواست از ملت فلسطين حمايت كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، مشعل گفت كه حماس از مصر وديگر كشورهاي عربي مي خواهد تا از ملت فلسطين به ويژه در سايه فشارها وتهديدهاي مربوط به قطع حمايتها از اين ملت حمايت كنند.



مشعل پس از ديدار با اسامه الباز مشاور سياسي حسني مبارك رئيس جمهوري مصر ابراز اطمينان كرد كه امتهاي عربي واسلامي دركنار ملت فلسطين قراردارند.



مشعل هدف از سفر هيئت نمايندگان حماس را به مصر درچارچوب سفر به كشورهاي عربي واسلامي باهدف رايزني با جهان اسلام اعلام كرد.



وي رايزني هاي امروز با اسامه الباز را مفيد وخوب توصيف كرد وگفت كه با اين ديدارها و گفتگوها به ديدگاه درستي دست خواهيم يافت كه بر اصول وحقوق ملت فلسطين تاكيد خواهد كرد وقادر است با محيط منطقه اي وبين المللي خود تعامل كند.



مشعل تاكيد كرد: مصر هيچ شرطي در مقابل حماس قرارنداده است بلكه به وضوح به ما اعلام كرد كه هيچ شرطي پيش پاي ما نمي گذارد و تنها با ما گفتگو مي كند.



از سوي ديگر، اسامه الباز تاكيد كرد كه مصر از اهداف ملي مردم فلسطين در زندگي آزاد به گونه اي كه از اشغالگري و سلطه رهايي يابند، حمايت مي كند، زيرا اين ملتي است كه به دنبال تحقق صلح عادلانه فراگير بر اساس پايه هاي محكم است، نه صلحي كه از طريق دستورات ديكته شده معين اين و آن تحميل شود.

مشاور سياسي مبارك گفت : جامعه بين الملل نبايد برهيچ كس چيزي را ديكته كند، بلكه بايد ديدگاه خود را درباره نحوه پايان مناقشه با شيوه متعادل كه حقوق وتعهدات همه طرفها را در نظربگيرد.



الباز ابراز اميدواري كرد تا جامعه بين الملل با مسئله فلسطين همانند ديگر ملتها تعامل كند، ملت فلسطين مي خواهد از اشغالگري آزادشود، واهداف مشروعي دارد وبه دنبال نابودي ديگران نيست.

مشعل كه از روز گذشته به همراه هيئتي از مسئولان حماس براي رايزني با مقامات مصري و اتحاديه عرب درباره تشكيل دولت آتي فلسطين وارد قاهره شد، امروز با عمرو موسي دبيركل اتحاديه عرب به بحث و تبادل نظر پرداخت.

حماس در انتخابات پارلماني 25 ژانويه در فلسطين اشغالي، 74 كرسي يعني اكثريت كرسي ها را به خود اختصاص داد و به دستور ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين مامور شده است تا دولت آتي را تشكيل دهد.