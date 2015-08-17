به گزارش خبرنگار مهر، «چاپ نوشت» که شامل مجموعه یادداشت‌هایی درباره کتاب‌های چاپ سنگی است و بخشی از یادداشت‌های آن پیش از این در فضای مجازی منتشر شده، فصل‌هایی مانند «معرفی کتاب»، «تاریخ چاپ»، «کتابت و چاپ» و «تصویر و چاپ» را دربرمی‌گیرد.

مولف کتاب «چاپ نوشت» در فصل‌های مختلف کتاب از تصاویر نیز بهره گرفته است که «صفحه آغاز چاپ سربی دیوان حافظ منتشره به سال ۱۲۸۱ ق. در بولاق»، «صفحه‌ای از کتاب چاپ سنگی اساس الخیر فرمانی منتشره به سال ۱۳۳۶ ق»، «صفحه خاتمه کتاب چاپ سنگی جام جم هندوستان منتشره به سال ۱۳۱۶ ق» و «صفحه انجام کتاب اصول عقاید حقه» برخی از این تصاویر است.

فصل نخست کتاب با عنوان «معرفی کتاب»، بخش‌هایی مانند «عمده ابن بطریق از نجف تا مشهد»، «حافظ جهان عرب»، «عطار با طعم فرانسوی»، «مترجم حضور» و «تاریخ حیات پیغمبر اسلام حضرت محمدبن عبدالله» را شامل می‌شود.

در فصل دوم با عنوان «تاریخ چاپ»، موضوعاتی مانند «وضعیت مشوش فهرستنگاری و کتابشناسی متون کهن ما»، «چهارصد سال عقب گرد کتابخانه»، «نهضت چاپ و شاعر بی شعور»، «فرصت سوزی صفویان در عقب ماندگی صنعت چاپ» و «بی انصافی مولف در نبود دستگاه چاپ سربی» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فصل سوم دربردارنده، مطالبی مانند «کشاورز خوشنویس»، «اشرف خوشنویس»، «توبه کاتب اوباش» و «کتاب نوشته‌های تویسرکانی» است. فصل چهارم با عنوان «تصویر و چاپ» هم عناوینی مانند «آقابالا نقاش تبریزی»، «محمدرضا نقاش الملک»، «اولین تصویر چاپ سنگی رقم دار» و «سرلوح کاوه و تصویرگر آن» را شامل می‌شود.

این کتاب همچنین در صفحات پایانی، شامل «نمایه کتاب»، «نمایه اماکن»، «نمایه عنوان نویسنده» و «نمایه تصاویر» است.

مولف «چاپ نوشت» در بخشی از مقدمه این کتاب چنین نوشته است: «چاپ نوشت، مجموعه‌ای از یادداشت‌های کوتاه و بلندی است که طی چند سال اخیر در کنار فهرست نگاری و کتابشناسی کتاب‌های چاپ سنگی و سربی به نگارش درآورده و برخی از آنها را در فضای مجازی منتشر نموده‌ام. برخی از این یادداشت‌ها به امید اینکه روزی مقاله‌ای پخته و کامل شوند، صرفا به جهت آنکه احساس می‌کردم که ذکر آنها خالی از فایده نیست، اقدام به انتشار آنها می‌کردم البته این انتشار منافع بسیاری داشت که از آن جمله حاشیه‌هایی بود که برخی از دوستان صاحب فضل در تکمیل این یادداشت‌ها می‌نگاشتند.»

کتاب «چاپ نوشت»، توسط مجید غلامی جلیسه، در ۳۵۴ صفحه با شمارگان هزار نسخه و از سوی انتشارات خانه کتاب منتشر شده است.