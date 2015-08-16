هدف مجمع جهانی اهل بیت(ع) شناساندن راهبرد عدالت محور ائمه(ع) است

‌به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) امشب در مراسم اختتامیه همایش بین المللی امام سجاد(ع) که با حضور شخصیت های علمی و دینی جهان اسلام در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: هدف های مجمع از برگزاری چنین برنامه ها و همایش هایی شناساندن بهتر راهبرد عدالت محور اهل بیت(ع) به جهانیان و به خصوص مسلمانان است.

«حجت الاسلام و المسلمین نجف لک زایی» اظهار داشت: تمام مسلمانان و حتی طرفداران سایر ادیان اسلامی در راه عشق به ولایت و در رأس آن حضرت امیرالمومنین علی(ع) ثابت قدم هستند و در این مسیر هیچ ابایی ندارند.ش

وی افزود: عدالت و راهبرد عدالت محور ائمه(ع)، باید عنوان الگوی اصلی زندگی مسلمانان در دوران امروز باشد، و مکتب اهل بیت(ع) به وسیله امام حسین(ع) و ائمه دیگر نظیر امام صادق(ع) و امام باقر(ع) زنده مانده و امروز رشد و نمو این فرهنگ در میان ملل مختلف را مرهون زحمات صادقین(ع) هستیم.

معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ادامه با اشاره به اینکه مباحث مختلف موجود در صحیفه سجادیه باید توسط اندیشمندان جهان اسلام شناسایی و معرفی شود، گفت: این امر به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات مجمع جهانی اهل بیت(ع) بوده که امروز مفتخر به برگزاری گوشه ای از برنامه های مربوط به این بخش هستیم.

لک زایی تلاش های انجام شده در راستای معررفی فرهنگ ائمه(ع) را ناچیز و ناکافی توصیف کرد و بیان داشت: با وجود اینکه تلاش های شبانه روزی بسیاری در این حوزه انجام شده اما نباید فراموش کنیم که حوزه معارف اهل بیت(ع) محدود به این بخش نبوده و باید دیگران برای تعالی نام اسلام و بهره مندی مردم از توانایی های دین مبین تلاش کنند.

وی همچنین در ادامه به تلاش های همکاران مجمع جهانی اهل بیت(ع) در راستای بروزرسانی بخش نرم افزاری مجمع اشاره کرد و گفت: در این راستا سایت های وابسته به مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نیز خبرگزاری ابنا تلاش های بسیاری انجام داده اند که باید از آن ها تقدیر و تشکر کرد.

معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پایانی سخنان خود، ابراز داشت: ضمن اشاره به توانمندی های مجمع در راستای بروزرسانی اطلاعات مربوط به سیره اهل بیت(ع)، از تمام مسلمانان می خواهیم تا توجه بیشتری به این بخش از زندگانی ائمه(ع) داشته باشند و زمینه را برای توان افزایی در این حوزه فراهم سازند.