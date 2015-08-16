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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

رئیس پارک علم و فناوری گیلان خبر داد:

راه‌اندازی کارخانه تولید سلولز از کاه برنج

راه‌اندازی کارخانه تولید سلولز از کاه برنج

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: طرح تولید سلولز از کاه برنج به مرحله تجاری سازی رسیده و در شهریورماه فاز نخست کارخانه تولید این محصول افتتاح می شود.

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارخانه تولید سلولز از کاه برنج توسط دو شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری گیلان طراحی و اجرا شد که برای راه اندازی فاز نخست این کارخانه ۴ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان تصریح کرد: این کارخانه قرار است در شهریورماه با تولید محصول ۵۰ تن در طول روز آغاز به کار کند.

متقی طلب گفت: تولید سلولز از پسماندهای کشاورزی در تولید ظروف یکبار مصرف با پایه گیاهی، محصولات کاغذی و برخی مصالح ساختمانی کاربرد دارد.

وی با اشاره به استقرار ۲۰۸ شرکت دانش بنیان، هسته و واحد فناور در پارک علم و فناوری گیلان افزود: در سال گذشته شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در این پارک مبلغ ۲۵ میلیارد تومان قرارداد صنعتی منعقد کرده اند.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان گفت: به طور مثال شرکت های مستقر در این پارک طرح سیستم هواشناسی برای ستاد بحران استان، استفاده از نانو مواد به عنوان جایگزین نگهدارنده ها در مواد غذایی را طراحی و اجرا کردند که این طرح ها با موفقیت به انعقاد قرارداد منتهی شده است.

کد مطلب 2884397

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