جشنواره امام رضا(ع) تقویم نانوشته یک رویداد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری صبح یکشنبه در آیین خطبه خوانی ویژه ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و افتتاحیه جشنهای دهه کرامت و افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: خادمان و خدمتگزاران بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) در ایام دهه کرامت، اقدامات کم نظیری انجام دادهاند تا فضای معنوی و با نشاطی را ایجاد کنند.
وی ادامه داد: جشنواره امام رضا(ع) از آغاز شکل گیری با این هدف بلند تأسیس شد که در ایام ولادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) فضای بانشاط و معنوی توأم با آموزههای رضوی در جامعه تقویت شود.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) افزود: برگزاری افتتاحیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در قم و اختتامیه این جشنواره در مشهد سبب شده تقویم نانوشتهای از رویدادهای فرهنگی در کشور رقم بخورد که رویش این رویدادها در ایام دهه کرامت است.
جعفری عنوان کرد: شورای هماهنگی مراسمهای دهه کرامت از سال 1386 شروع به کار کرده و تا کنون برنامههای زیادی را برگزار کرده است.
وی با اشاره به اینکه رواج و گسترش دهه کرامت مدیون توجهات مقام معظم رهبری به این ایام پر برکت است، یادآور شد: امروزه دهه کرامت به عنوان نهادی پر برکت به رسمیت شناخته شده است.
مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ادامه داد: اگر چه در ابتدا شهرهای قم مشهد و فارس طلایه دار دهه کرامت بودند اما امروزه با تأسیس 31 دبیرخانه دائمی در همه استانها، فعالیت در این زمینه تبدیل به یک جریان مستمر شد.
جعفری با بیان اینکه دامنه فعالیت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بسیار گسترده است، اظهار داشت: این جشنواره در عرصه بین الملل با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع جهانی اهل بیت(ع) و جامعه المصطفی العالمیه فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار اساسنامه مجمع خادمان فرهنگ رضوی تدوین شده است، اضافه کرد: قرار شده مجمع خادمان فرهنگ رضوی در یک شبکه جهانی دور هم جمع شده تا بتوانیم خادمان را در یک تشکل بومی گردهم آوریم.
نظر شما