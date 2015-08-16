جشنواره امام رضا(ع) تقویم نانوشته یک رویداد فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر‏، جواد جعفری صبح یکشنبه در آیین خطبه خوانی ویژه ولادت حضرت فاطمه معصومه(س) و افتتاحیه جشن‌های دهه کرامت و افتتاحیه سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) که در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به دهه کرامت و سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: خادمان و خدمتگزاران بارگاه ملکوتی حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) در ایام دهه کرامت، اقدامات کم نظیری انجام داده‌اند تا فضای معنوی و با نشاطی را ایجاد کنند.

وی ادامه داد: جشنواره امام رضا(ع) از آغاز شکل گیری با این هدف بلند تأسیس شد که در ایام ولادت حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) فضای بانشاط و معنوی توأم با آموزه‌های رضوی در جامعه تقویت شود.

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) افزود: برگزاری افتتاحیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در قم و اختتامیه این جشنواره در مشهد سبب شده تقویم نانوشته‌ای از رویدادهای فرهنگی در کشور رقم بخورد که رویش این رویدادها در ایام دهه کرامت است.

جعفری عنوان کرد: شورای هماهنگی مراسم‌های دهه کرامت از سال 1386 شروع به کار کرده و تا کنون برنامه‌های زیادی را برگزار کرده است.

وی با اشاره به اینکه رواج و گسترش دهه کرامت مدیون توجهات مقام معظم رهبری به این ایام پر برکت است، یادآور شد: امروزه دهه کرامت به عنوان نهادی پر برکت به رسمیت شناخته شده است.

مدیر عامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) ادامه داد: اگر چه در ابتدا شهرهای قم‏ مشهد و فارس طلایه دار دهه کرامت بودند اما امروزه با تأسیس 31 دبیرخانه دائمی در همه استان‌ها‏، فعالیت در این زمینه تبدیل به یک جریان مستمر شد.

جعفری با بیان اینکه دامنه فعالیت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) بسیار گسترده است، اظهار داشت: این جشنواره در عرصه بین الملل با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجمع جهانی اهل بیت(ع) و جامعه المصطفی العالمیه فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی با اشاره به اینکه امسال برای نخستین بار اساسنامه مجمع خادمان فرهنگ رضوی تدوین شده است، اضافه کرد: قرار شده مجمع خادمان فرهنگ رضوی در یک شبکه جهانی دور هم جمع شده تا بتوانیم خادمان را در یک تشکل بومی گردهم آوریم.