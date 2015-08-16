مجوز برگزاری آزمون تولیمو در سطح دانشگاه های زنجان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه آموزش عالی روزبه زنجان، یوسف کریملو افزود: در پی بازدید و تایید کارشناسان مرکز المپیاد دانشجویی و امور آزمون های بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور از امکانات برگزاری این آزمون در دانشگاه روزبه، مجوز برگزاری آزمون تولیمو به این دانشگاه در استان زنجان داده شد.

وی اظهار کرد: هم اکنون نام موسسه آموزش عالی روزبه به عنوان یکی از برگزارکنندگان آزمون تولیمو در استان زنجان بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است.

رئیس موسسه آموزش عالی روزبه زنجان گفت: این آزمون یکی از آزمون های زبان انگلیسی پیشرفته و استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی است که توسط سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود.

کریملو ادامه داد: حذف سفرهای زاید بین شهری با هزینه های گزاف برای داوطلبان استان های همجوار از مزایای صدور این مجوز است.