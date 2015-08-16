به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، حیدر العبادی نخست وزیر عراق تصمیمات کمیته حقیقت یاب درباره عقب نشینی فرماندهی عملیات الانبار و یگان های وابسته به آن از شهر الرمادی را تصویب کرد. گفته می شود فرماندهی عملیات الانبار در ماه می بدون صدور اوامر از پایگاه هایشان در شهر الرمادی عقب نشینی کردند.

کمیته حقیقت یاب برای تهیه گزارش خود از اظهارات بیش از ۱۰۰ افسر، فرمانده و نظامیان عراقی استفاده کرده است و در این گزارش خلاصه ای از اشغال شهر الرمادی و مناطق اطراف آن توسط داعش در فاصله زمانی ۱۴ تا ۱۷ می سال جاری میلادی شرح داده است.

در این گزارش توصیه هایی برای بهبود عملکرد نظامیان عراقی و پند گرفتن از اشتباهات گذشته مطرح و اعلام شده است: کمیته حقیقت یاب تصمیم گرفته است تعدادی از فرماندهان را که بی دلیل و بدون دریافت دستور پایگاه های خود را ترک کرده اند به دادگاه نظامی ارجاع داده شوند.