تورهای گردشگری هندی مشتاق فعالیت در ایران هستند

رضا برادران اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه جلساتی با تور اپراتورهای بزرگ هند برگزار و با توجه به مشترکات فرهنگی بسیاری که با این کشورها داریم در ارتباط با گام برداشتن در راستای گردشگری ارزان اقدام کردیم، تاکید کرد: این کشور از نظر اقتصادی دارای چند طبقه بالا، متوسط و ضعیف است و سعی ما این است که در راهی قدم برداریم که با توسعه گردشگری اسلامی بتوانیم مسلمانان هند را به سمت اصفهان و ایران و شهرهای مذهبی ببریم.

وی اضافه کرد: بر این اساس بسته‌های تور ارزان‌قیمت برای گردشگران هندی تهیه و ارائه می‌شود تا این توریست‌ها از اصفهان برای زیارت شاهچراغ رفته و سپس به سمت شهرهای قم، نجف و کربلا حرکت کنند.

رئیس کمیسیون حقوقی مجمع گردشگری استان اصفهان با بیان اینکه توراپراتورهای هندی بسیار مشتاق سفر به ایران به دلیل ریشه‌های مشترکات فرهنگی هستند، تاکید کرد: یکی از توریست های هندی بیان می داشت که با توجه به اینکه بسیاری از سنگ قبرهای هندی فارسی نوشته شده است ما مشتاقیم کشور اجداد خود را که از ایران به هند سفر کرده اند به چشم ببینیم.

وی ادامه داد: مجمع گردشگری استان اصفهان در ابتدا تمایل دارد تا با جذب گردشگران کشورهای همسایه به سمت ایران طرح جذب توریست‌های اسلامی را اجرایی کند و پس از آن با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اقدام به جذب گردشگران اروپائی کنیم.

برادران گفت: از مهم ترین ضعف‌های گردشگری ما در حال حاضر این است که پتانسیل های گردشگری ما به دنیا معرفی نشده است و مردم کشورهایی مانند هند در ارتباط با اماکن ایرانی و راحتی سفر به کشورمان اطلاعاتی ندارند.

رئیس کمیسیون حقوقی مجمع گردشگری استان اصفهان تصریح کرد: همچنین تور اپراتورها و آژانس های ایران بر کشورهای دیگر متمرکز شده است و باید با برنامه‌ریزی‌های صحیح به سمت ارتباط با کشورهایی برویم که کمتر به ایران سفر داشتند؛ درست همانند گردشگران هند که استقبال بسیاری خوبی از سفر به ایران داشتند.