شبكه بزرگ ايده پردازان و طراحان علمي ايجاد مي شود // قطعنامه شوراي حكام هم سند مظلوميت ايران است و هم سند افتخار // رسالت دولت پشتيباني كامل از پژوهشگران است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، "پرويز داوودي" صبح امروز در نوزدهمين جشنواره خوارزمي با بيان اين مطلب افزود: انقلاب اسلامي ايران ماكت كوچك و مصداق روشني از حركت عاشورا بود كه امامي آزاده رهبري حركت را برعهده داشت. اكنون 27 سال از انقلاب اسلامي ايران مي گذرد و روز به روز بر درخشندگي آن افزوده مي شود زيرا انقلاب اسلامي از جنس عاشورا است.

وي اضافه كرد: جشنواره خوارزمي يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران و نشان دهنده تاكيد نظام بر تكريم مفاخر علمي و عالم است. انقلاب اسلامي ميداني براي رشد و شكوفايي خودباوري و هويت اصيل ايراني است.

"داوودي" افزود: ايران پس از آنكه در سلطه خارجي ها قرار داشت و مستشاران خارجي به تمام مقدورات آن نفوذ كرده بودند خود را در رده هاي بالاي علمي قرار داده است و اكنون با بسياري از كشورهاي توسعه يافته برابري و رقابت مي كند. ايران امروز، خود را در رديف كشورهاي توليد كننده علم قرار داده است و حتي در مرزهاي دانش سير مي كند.

معاون اول رئيس جمهوري گفت: دانشمندان جوان ايراني با كمترين امكانات ابداعات و اختراعاتي در سطح بزرگ علمي ارائه مي كنند كه اين يك معجزه و انقلاب بزرگ علمي در كشور به حساب مي آيد.

وي اضافه كرد: توليد علم و جنبش نرم افزاري كه رهبر فرزانه انقلاب چندين سال پيش مطرح كردند به نهال نوپايي تبديل شده است كه اگر با همين روحيه خودباوري جوانان به جلو حركت كنيم چند سال آينده به درختي تنومند تبديل خواهد شد. كشور ما توانايي اين را دارد كه در آينده اي نزديك ابتكار عمل را در دست گيرد و خوارزمي ها و بوعلي سيناهاي جديد پا به عرصه گذارند.

"داوودي" اضافه كرد: رسالت بزرگ مسئولان كشور نيز كمك به شكوفايي استعدادهاي درخشان جوان كشور است و بايد اين سياست در اولويت كاري دولت قرار گيرد.

وي به مسئله پرونده هسته اي ايران اشاره كرد و گفت: وقايعي كه اين روزها در جهان شاهد آن هستيم درس هايي دارد كه بايد به خوبي از آنها بهره برد. شوراي حكام در پاسخ به نظرات جاهلانه و زورگويانه چندين كشور زورگو يكي از ننگين ترين قطعنامه هاي دورانش را صادر كرد. در جهان علمي كه انفجار علمي در حال پيوستن است بر خلاف مفاد موجود، مخالفان انقلاب به خيال خود ايران را از دستيابي به انرژي صلح آميز هسته اي حتي در اندازه تحقيقات دانشگاهي محروم مي كنند.

معاون اول رئيس جمهوري تصريح كرد: اين قطعنامه شوراي حكام هم سند مظلوميت ايران است و هم سند افتخار. آيندگان بدعت گذاران اين قطعنامه را نفرين خواهند كرد و به ايران آفرين خواهند گفت. ايراني كه سه سال آخرين و كامل ترين اسناد خود در اثبات صلح آميز بودن تحقيقات هسته اي را ارائه كرد.

وي افزود: افتخار ما اين است كه جوانان كشور با مجاهدت و تلاش هاي خود توانسته اند دانش هسته اي را بومي كنند. آيا واقعا مي توان جلوي انديشمندان پرتوان ايراني و شكوفايي استعدادهاي آنها را گرفت.

"داوودي" گفت: همچنان كه براي دستيابي به عزت و سربلندي در انقلاب جوانان را داشتيم امروز نيز براي تداوم اين سربلندي و حفظ و ارتقا علمي به اين جوانان چشم دوخته ايم و تا پاي جان خواهيم ايستاد. مخالفان تحقيقات صلح آميز هسته اي در ايران با كمترين تجربه دست به اقدامي زدند كه شكست اين اقدامات بديهي است.

وي افزود: دشمنان اسلام به پيامبر رحمت اسلامي بي شرمانه توهين مي كنند و آن را آزادي مي دانند در حالي كه در مقابل يك همايش با عنوان هولوكاست مخالفت مي كنند و تحقيق در اين زمينه را ممنوع اعلام مي كنند.

معاون اول رئيس جمهوري اضافه كرد: رسالت ما حمايت بي دريغ و پشتيباني كامل از دانشمندان و پژوهشگران است. بايد با ايجاد زمينه هاي لازم در راه كسب علم و تحقيق زمينه ثمردهي و بهره جويي مردم محروم فراهم شود.

وي افزود: جوانان ما وظيفه خود را در قالب جسارت علمي انجام داده اند و اكنون بر ماست كه با اتخاذ سياست هاي دقيق زمينه حمايت و تكريم از آنها را فراهم كنيم تا توسعه هر چه بيشتر علم و دانش در كشور محقق شود.

"داوودي" گفت: اين حركت در گذشته به شكل بنياد نخبگان شروع شده و اكنون نيز اين بنياد با شتاب به سمت جلو هدايت مي شود. ما از همه طرح ها و تحقيقات حمايت خواهيم كرد. تمام كساني كه با روحيه خودباوري و جسارت علمي در صحنه هاي علمي شركت مي كنند برنده هستند. اين افراد با ايده هاي خود در جهاد علمي شركت مي كنند. در همين جهت شبكه بزرگ ايده پردازان و طراحان علمي ايجاد مي شود تا كشور از ذخاير علمي و دغدغه هاي خودباورانه دانشمندان استفاده كند.

به گزارش "مهر" در نوزدهمين جشنواره خواررزمي كه صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد از طراحان و ايده پردازان برتر در بخش هاي مختلف پژوهشي تقدير شد. در اين مراسم وزيرعلوم، وزير آموزش و پرورش، معاون پژوهشي و طرح و توسعه وزارت علوم، روساي دانشگاه ها و ... حضور داشتند.