روباتهای مارمولک نما بر بدنه ایستگاه فضایی بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، در چشم انداز جدید آژانس فضانوردی آمریکا (ناسا) طراحی و ساخت روباتهایی در نظرگرفته شده که در آینده ای نه چندان دور از بدنه ایستگاه فضایی بین المللی بالا رفته و کارهای پیچیده مهندسی را انجام می دهند.

در حال حاضر دانشمندان آزمایشگاه پیش رانش جت ناسا در کالیفرنیا بر روی ساخت دستگیره های مخصوصی شبیه پنجه مارمولک کار می کنند که به روباتها امکان بالا رفتن از دیواره عمودی ایستگاه فضایی بین المللی را می دهد.

ناسا در نظر دارد تا با توسعه این فناوری جدید، امکان بهره مندی بیشتر از توانمندی روباتها در مدار زمین را فراهم سازد.

از جمله کاربردهای این فناوری جدید، تعمیر و نگهداری ماهواره ها و بازگرداندن آنها به سرویس دهی است. همچنین جمع آوری زباله های فضایی از دیگر اهداف توسعه روباتهایی با توانایی حرکت نظیر مارمولکهاست.

مارمولکها همواره برای بشر جالب توجه بوده اند. حرکت این جانور بر روی سطوح عمودی درحالی صورت می گیرد که پایداری آن همواره مثال زدنی بوده است.