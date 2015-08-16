دانش آموزان قرچکی بار دیگر خوش درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه مهدی نیکبخت در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور فعال دانش آموزان قرچک در مسابقات کشوری اظهار داشت: دانش آموزان شهرستان قرچک همواره در مسابقات کشوری و استانی حضور فعالی داشته و به موفقیت های چشمگیری رسیده اند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قرچک افزود: همواره دانش آموزان این شهرستان در مسابقات علمی، قرآنی، پژوهشی و فرهنگی حائز رتبه های برتر شده و برای شهرستان قرچک افتخارآفرینی کردند.

وی ادامه داد: در اولین دوره مسابقه سلامت که به منظور فرهنگسازی و افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در حوزه بهداشت و سلامت از سوی رییس جمهور برگزار شد، دانش آموزان شهرستان قرچک توانستند پنج رتبه برتر کشوری را به دست آورند.

نیکبخت ادامه داد: زهره السادات هل عطایی از مدرسه گل نرگس قرچک در مقطع ابتدایی و زهرا جهاندیده، آذر برقبانی، هنگامه کریمی و مریم داوری از دبیرستان برادران شهید ایرلو در متوسطه دوره دوم حایز رتبه برتر کشوری شدند.

گفتنی است فراخوان این مسابقه همزمان با هفته سلامت در ۱۰۵ هزار مدرسه سراسر کشور برای تمام مقاطع تحصیلی و در بین بیش از ۱۲ میلیون دانش آموز برگزار شد.