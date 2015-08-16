تیم بسکتبال خوزستان با قبول شکست برابر کردستان برنزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه آزاد همدان، المپیاد ورزشی دختران دانشجوی سمای کشور که از ظهر جمعه در سه رشته آمادگی جسمانی، بسکتبال و تنیس روی میز به میزبانی همدان آغاز شده پیش از ظهر یکشنبه با برگزاری مسابقات دور چهارم رشته بسکتبال پیگیری شد.

در رقابت‌های بسکتبال ۹ تیم حاضر در سه گروه تقسیم شدند که در گروه «الف» کرمانشاه، تهران و کردستان و در گروه «ب» اصفهان، کهکیلویه و بویراحمد و خراسان رضوی و در گروه «ج» آذربایجان غربی، خوزستان و آذربایجان شرقی حضور داشتند.

در دور چهارم این مسابقات و در گروهی که تیم‌ها برای کسب عناوین اول تا سوم با هم رقابت می‌کنند دو تیم خوزستان و کردستان با قضاوت فاطمه بهرامی، شیوا درسازان و نسیبه غلامی برابر هم صف‌آرایی کردند که در پایان این مسابقه با پیروزی دختران کردزبان به پایان رسید.

در این بازی سنندجی‌ها در دو کوارتر ابتدایی بازی با حساب ۲۱ بر ۶، و ۱۴ بر ۱۰ به پیروزی رسیدند اما در ادامه تیم خوزستان موفق شد با نتایج ۱۵ بر ۱۱ و ۱۲ بر ۱۰ به برتری برسد.

در پایان وقت معمول این مسابقه تیم کردستان ۵۶ بر ۴۳ نتیجه بازی را از آن خود کرد.

تیم خوزستان شامگاه یکشنبه با قبول شکست برابر اصفهان دیگر تیم این گروه و با احتساب این باخت به عنوان سومی این رقابت‌ها دست پیدا کرد.

از این گروه عصر یکشنبه تیم‌های اصفهان و کردستان برای معرفی تیم قهرمان برابر هم صف‌آرایی خواهند کرد.

با اعلام مسئولان فنی هر سه رشته این رقابت‌ها روز یکشنبه با برگزاری مسابقات انفرادی و تیمی به کار خود پایان خواهد داد تا طی مراسمی نفرات و تیم‌های برتر با اهدای کاپ و احکام قهرمانی معرفی شوند.

المپیاد ورزشی دختران دانشجوی سمای کشور که با حضور ۲۸۰ ورزشکار در سه رشته بسکتبال، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی از روز جمعه ۲۳ مردادماه در همدان آغاز شده ۲۵ مردادماه با اعلام تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان خواهد داد.