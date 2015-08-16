عدم ابلاغ قانون برخورد با بی حجابی در خودروهای شخصی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منتظرالمهدی در ادامه سومین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره برخورد نیروی انتظامی با متخلفان و بدحجابان در داخل خودروهای شخصی گفت: پلیس با بدحجابان داخل خودروها برخورد می کند و در صورت مشاهده تنها پلاک خودرو مشمول جریمه نقدی خواهد شد.

وی در رابطه با طرح منطقه آلاینده هوای تهران موسوم به LEZ گفت: بر اساس اجرای این طرح باید از خودروهای آبی که دارای استاندارد یورو ۴ هستند و قالباً هیبریدی و برقی هستند استفاده شود و از خودروهایی که در زمره قرمزها قرار می گیرند و اجازه تردد ندارند خودداری شود. این طرح در برخی از شهرهای جهان از جمله لندن به اجرا درآمده و طرح بسیار خوبی است. اما در صورتی در کشور ما می تواند اجرایی شود که زیرساختهای لازم برای اجرای آن فراهم شود. یکی از مهمترین زیرساختها برای اجرای این طرح این است که در کمتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر از محلی که شهروند اقدام به پارک خودروی خود می کند، مسافت وجود داشته باشد تا به اولین ایستگاه مترو، اتوبوس و یا تاکسی برسد. در صورتی که این زیرساختها فراهم نشود اجرای این طرح شدنی نیست.

قاتل گلستان، قاتل حرفه ای بود

معاون اجتماعی ناجا در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره فعالیت های پلیس برای دستگیری قاتل سریالی شهرستان گنبد در استان گلستان گفت: این قاتل از سال ۷۸ تاکنون ۱۱ نفر را به قتل رسانده و برای شناسایی ودستگیری آن پلیس فعالیت های تخصصی ویژه ای را انجام داد.

منتظرالمهدی افزود: امروز مجرمان بسیار حرفه ای شده اند ضمن اینکه این فرد با همدستی دو فرزند خود و برخی از دوستانش اقدام به انجام فعالیت های خلافکارانه می کرد.

وی برای گمراه کردن ماموران پلیس شگردهای ویژه ای داشت که تنها یکی از این شگردها این بود که متهم بعد از انجام هر قتل سوزن اسلحه خود را تعویض می کرد و استفاده از همین شگردها باعث می شد دستگیری وی و شناسایی او از سوی کاراگاهان پلیس آگاهی با مشکل روبرو شود.

سخنگوی نیروی انتظامی با اعلام اینکه به محض اینکه قتلی در جایی رخ می دهد، بررسی آن در اولویت برنامه های پلیس قرار می گیرد و حتماً پلیس آگاهی مکلف به رسیدگی و پاسخگویی در برابر آن پرونده می شود، افزود: فرمانده ناجا برای پیگیری این پرونده اکیپ ویژه ای از ماموران را به محل حادثه اعزام کرده است.

تنها یک سایت همسریابی مجوز فعالیت دارد

سردار منتظرالمهدی سخنگوی نیروی انتظامی در پاسخ به سوالی مبنی بر مجوز فعالیت سایت های همسریابی گفت: هیچ سایت همسریابی مجاز و دارای مجوز نداریم مگر سایت همسرگزینی بر اساس همسان گزینی که مربوط به موسسه تبیان است و زیر نظر سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می کند. بقیه سایت ها که ادعا می کنند به ثبت رسیده اند و دارای مجوز هستند فعالیت غیر قانونی دارند زیرا صدور مجوز فعالیت سایت های همسریابی تنها بر عهده سازمان جوانان وزارت ورزش و جوانان است.

سخنگوی ناجا افزود: ۷۰۰ سایت فعال در زمینه همسریابی وجود داشت که شناسایی شدند و با آنها برخورد شد، حتی یک مجرم اینترنتی هم که به وسیله سایت های اینترنتی زنان را شناسایی و از آنها اخاذی می کرد دستگیر شد.

وی با اعلام اینکه کلاهبرداری در قالب سایت های همسریابی بار روانی زیادی برای مالباختگان و طعمه ها دارد، افزود: برخورد با گردانندگان این سایت ها در دستور کار جدی ماموران پلیس قرار دارد.

منتظرالمهدی در ادامه در رابطه با حاشیه های اکران فیلم «رستاخیز» و اتفاقی که در میدان شهدا رخ داد، گفت: پرونده ای در این زمینه تشکیل شده و نتایج آن پس از پایان تحقیقات اعلام می شود. ضمن اینکه خانمی که اقدام به قمه زنی در جلوی یکی از سینماها در میدان شهدا کرده بود، از سوی ماموران پلیس شناسایی شده است.

معاون اجتماعی ناجا همچنین درباره تخریب یک مسجد و اخبار متناقضی که در رابطه با آن در شبکه های اجتماعی وجو دارد نیز گفت: این مسجد ساختمان ۴ طبقه ای بود که تغییر کاربری داده و شهرداری باید در رابطه با آن بر اساس ماده ۱۰۰ ورود می کرد. ضمن اینکه در شایعه ها اعلام شده بود ماموران یگان ویژه پلیس ناجا در هنگام تخریب ساختمان حضور داشتند، بنده با رد این ادعای کذب اعلام می کنم هیچ عضوی از اعضای نیروی انتظامی در کار تخریب حضور نداشت بلکه شرکت انتظام که زیر نظر شهرداری فعالیت می کند برای تخریب در محل حاضر شده بود.

منتظرالمهدی درباره مجسمه های ربوده شده در سطح پایتخت و پیگیری این موضوع گفت: مسئولیت ربوده شدن این مجسمه ها با نیروی انتظامی نیست. چرا که هر مجسمه ای یک مسئول برای پاکسازی و نگهداری دارد. در زمینه پرونده های مجسمه های ربوده شده همین بس که اعلام کنم هیچ شکایتی از طرف هیچ سازمانی به پلیس ارائه نشده است تا موضوع توسط ماموران پلیس پیگیری شود، ضمن اینکه ما در رابطه با این سرقت ها به سرنخ های خوبی رسیده ایم اما چیزی که وجود دارد این است که مجسمه های ربوده شده در کارگاه های دور افتاده ای ذوب و آلیاژ به کار رفته در آنها دوباره به چرخه تولید بازگشته اند.

منتظرالمهدی همچنین درباره فیلتر شدن تلگرام نیز گفت: فیلتر شدن تلگرام و هر گونه تصمیمی در خصوص فعالیت این اپلیکیشن ها در حوزه کارگروه تعیین مصادق مجرمانه حوزه قضایی است که ۱۱ عضو حقوقی و دو عضو حقیقی دارد که نیروی انتظامی یکی از اعضای تاثیرگذار آن است و تاکنون هیچ تصمیمی از این کارگروه به نیروی انتظامی ابلاغ نشده است.