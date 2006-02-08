تحريم كالاهاي دانماركي در ايران تصميمي خودجوش است / تهران روابط خود را با كشورها بر اساس منافع ملي تعريف مي‌ كند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، متكي كه در يك گفت وگوي مشترك خبري با اولو آدينجي وزير امور خارجه نيجريه در تهران سخن مي گفت، در واكنش به هشدار دفتر اجرايي اتحاديه اروپا درباره تحريم كالاهاي دانماركي در كشورمان، متذكر شد: تهران نمي‌ تواند بخش خصوصي را وادار كند كه با كشور خاصي مراودات تجاري داشته باشد.

وزير امور خارجه با اشاره به توقف تمامي مراودات اقتصادي و تجاري ايران با دانمارك، تاكيد كرد: اين حق مردم و بازرگانان ايراني است كه تصميم بگيرند با چه كشوري رابطه داشته باشند.

وي افزود: تجار، بازرگانان و بخش‌ هاي اقتصادي ايران در واكنش به توهين رسانه ‌هاي دانماركي به ساحت مقدس پيامبر اسلام تصميم گرفتند روابط تجاري خود را با اين كشور قطع كنند و اين تصميم طبيعي از سوي بخش‌ هاي اقتصادي ايران است.

متكي گفت: اقدام زشتي كه با چاپ كاريكاتور موهن از سوي برخي از روزنامه ‌هاي كشور دانمارك صورت پذيرفت، اقدامي است كه از سوي جهان اسلام با عكس العمل تندي مواجه شد.

وي ادامه داد: بي‌ احترامي به اديان مختلف و بي‌ احترامي به مقدسات جوامع مختلف، موضوعي نيست كه از سوي ملت ‌ها مورد پذيرش واقع شود و در روزهاي گذشته در همه كشورهاي اسلامي برخورد توام با عصبانيت، ناراحتي و خشم مسلمانان و آزادگان جهان عليه اين اقدام مشاهده شده است.

وزير امور خارجه با بيان اين كه "مردم ما نيز مواضع خودشان را در اين زمينه خيلي روشن بيان كردند"، گفت: در تماس تلفني با وزير خارجه دانمارك، به وي متذكر شدم كه حتما بايد جلوي اين اهانت گرفته شود؛ چرا كه شايسته آن كشور نيست كه در مقابل چنين اقدامي كم ترين گام هاي لازم را براي تصحيح آن بر ندارد.

متكي همچنين در خصوص امنيت سفارتخانه ‌هاي خارجي در تهران اظهار داشت: مسئولان و نيروي انتظامي بر اساس وظايف قانوني و تعهدات كنوانسيون وين مسئوليت حفاظت از سفارتخانه‌ ها و ديپلمات‌ ها را در كشور دارند و همه تلاش خود را در اين زمينه به كار مي ‌گيرند.

وي با اشاره به مذاكره خود با همتاي دانماركي اش در خصوص بزرگ نمايي واكنش هاي مردمي در برابر سفارتخانه آن كشور در عين حال خاطر نشان كرد: مردم عصباني بودند و طبيعي بود كه اعتراض‌ شان را بيان كنند و زماني كه خواستند وارد سفارت شوند، با عكس‌ العمل و اقدامات پيشگيرانه نيروهاي انتظامي مواجه شدند.

وزير امور خارجه حق اعتراض به توهين به مقدسات اسلامي را حق همه مسلمانان دانست و گفت كه مردم ما در بيان اعتراضات خود، مسئولان امنيتي و انتظامي را در انجام وظايف ‌شان ياري مي كنند.

متكي در ادامه اين نشست، در خصوص مقابله با راي كشورهايي كه در نشست فوق‌ العاده شوراي حكام آژانس بين ‌المللي انرژي هسته ‌اي عليه ايران راي دادند، گفت: تهران روابط خود را با كشورها بر اساس منافع ملي تعريف مي‌ كند.

وزير امور خارجه افزود: تهران به واسطه راي كشورها در نشست اخير شوراي حكام ، تصميم خاصي را در برنامه ‌ريزي خود ندارد.

متكي اضافه كرد: بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي، گزارش يا ارجاع پرونده هسته ‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد، منجر به قطع همكاري هاي داوطلبانه ايران با آژانس بين ‌المللي انرژي هسته ‌اي مي ‌شود و پس از تصميم اخير شوراي حكام عليه ايران، دولت جمهوري اسلامي موظف به اجراي مصوبه مذكور است.

وي مذتكر شد: پس از تصميم اخير شوراي حكام، مراتب در نامه ‌اي به آژانس بين‌ المللي انرژي هسته‌ اي اعلام شد و طبيعي است سازمان انرژي اتمي ايران نيز فعاليت طبيعي خود را در چارچوب مقررات پادماني ‌ادامه دهد. در آن نامه به آنها نوشتيم كه ديگر به پروتكل الحاقي و تعهدات داوطلبانه تعهدي نداريم و بحث تاريخ مطرح نيست و به طور طبيعي فعاليت ‌هاي هسته ‌اي را ادامه مي‌ دهيم.

وزير امور خارجه همچنين در خصوص راهپيمايي 22 بهمن امسال، گفت: يك صدايي و وحدت و انسجامي كه در موضوع مهم و حساس هسته‌ اي در آحاد ملت ايران پديدار شده، پشتوانه بسيار قوي و ذي‌ قيمت و تمام نشدني براي همه كساني است كه در اين ميدان خدمت مي‌ كنند.

متكي گفت: ما در ميان دو گزينه تسليم شدن و گذشت از حق ملت با پذيرش قطعنامه تحميلي و احقاق حق قانوني و قطعي ملت مخير بوديم، اما با بهره گيري از اعتقاد ملت و نظام راه دوم را كه تلاش براي استيفاي حقوق ملت‌ ايران بود، برگزيديم و به اين گزينه نيز افتخار مي‌ كنيم.

وي افزود: همه جهان در روز عاشورا و 22 بهمن شاهد يك صدايي در سراسر ميهن اسلامي خواهند بود و اين يك صدايي سياستمداران و رسانه ‌ها و اقشار مختلف جامعه، پشتوانه گران قيمتي براي دست اندر كاران ديپلماسي كشور است.

متكي تاكيد كرد: پيام همه كساني كه در اين عرصه خدمت مي‌ كنند، ايستادگي و مقاومت مدبرانه، هوشمندانه و هوشيارانه و با آمادگي كامل براي توضيح و شفاف بودن همه فعاليت ‌هاي هسته‌ اي است و مصمم هستيم كه به اين راه ادامه دهيم.

وزير امور خارجه در بخش ديگري از اين نشست خبري مشترك كه با حضور وزير خارجه نيجريه برگزار شد، در تشريح توافقات ايران با نيجريه گفت: تفاهم اجرايي ميان دولت ايران و نيجريه براي استفاده از كمك توسعه‌ اي ايران به نيجريه، تفاهم نامه همكاري درباره منابع آب، موافقت ‌نامه همكاري صدا و سيماي ايران و راديو و تلويزيون نيجريه و موافقت‌ نامه همكاري دو كشور در بخش نفت و گاز، در سفر "اولو آدينجي" به تهران امضا شد.

متكي افزود: در دو روز مذاكرات كميسيون مشترك اقتصادي دو كشور، در زمينه ‌هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، علوم و فناوري، همكاري‌ هاي آموزشي و گردش گري، تمديد موافقتنامه ‌هاي گذشته و مسائل منطقه ‌اي و بين‌المللي گفت و گو شد.

"همچنين در زمينه اصلاحات در سازمان ملل متحد ديدگاه هاي مشتركي ميان دو كشور وجود دارد و در خصوص جهاني شدن نيز نقطه نظرات طرفين مطرح شد و در زمينه همكاري‌ هاي جنوب - جنوب نيز بحث و تبادل نظر شد".

وزير امور خارجه با بيان اين كه "در اين مذاكرات، در خصوص تروريسم، حقوق بشر و فناوري صلح آميز هسته ‌اي نيز گفت و گو شد و تفاهم ‌هاي خوبي صورت گرفت"، ادامه داد: در اين مذاكرات با در نظر گرفتن اعتراضات گسترده به توهين به مقدسات اسلامي، طرفين هشدار دادند كه در استفاده از مقوله آزادي بيان، بايد احترام به حقوق ديگران مدنظر قرار گيرد.

متكي گفت: در زمينه تشكل اتاق بازرگاني دو كشور، همكاري‌ هاي گمركي، كشاورزي، دامي، آب، برق، نيرو، انرژي، نفت و گاز، صنعت، معادن، ماليات، استاندارد، بهداشت، آموزش فني، پست، ارتباطات و فناوري اطلاعات، ساخت سد و نيروگاه هاي آبي، مذاكرات خوبي ميان هيات هاي دو طرف صورت گرفت.

اين گزارش مي افزايد؛ اولو آدينجي وزير امور خارجه نيجريه نيز در اين گفت و گوي خبري مشترك، گفت: ايران يكي از كشورهاي عضو پيمان منع تكثير و گسترش سلاح هاي هسته ‌اي است و بر اساس مفاد اين پيمان هر كشوري حق دارد براي رشد اقتصادي و اجتماعي خود، از فناوري صلح آميز هسته ‌اي برخوردار باشد.

وي با بيان اين كه "ايران در خصوص استفاده از فناوري صلح‌ آميز هسته ‌اي، صرفا از حقوق خود دراين پيمان استفاده كرده است"، ادامه داد: تنها شرطي كه در پيمان منع تكثير و گسترش سلاح هاي هسته ‌اي وجود دارد، اين است كه اين فعاليت ها بايد با يك سري پادمان هايي همراه باشد كه آژانس آن را وضع كرده است.

وزير خارجه نيجريه گفت: ما مي ‌دانيم در سال هاي متمادي بحث‌ هايي ميان كشورهاي اتمي كه عضو اين پيمان هستند، با كشورهاي غير اتمي در خصوص ميزان بهره‌ وري از مفاد ماده چهار پيمان منع تكثير و گسترش سلاح هاي هسته ‌اي بوده، صورت گرفته است.

آدينجي افزود: معاهده منع تكثير و گسترش سلاح هاي هسته ‌اي، پيماني بسيار تبعيض‌ آميز است و تنها پيماني در دنيا است كه دو گروه برخوردار از فناوري هسته ‌اي و غير برخوردار از فناوري هسته‌ اي در آن هستند.

وي ادامه داد: كشورهايي كه از فناوري هسته ‌اي برخوردار نيستند، بايد گام به گام براي دستيابي به حقوق اين پيمان مبارزه كنند و پيش شرط هايي را رعايت نمايند.

وزير خارجه نيجريه گفت: در مذاكرات مان با مقامات ايران به آنها گفتم كه بايد اين حق قانوني را براي خود حفظ كنيد و ايران بايد در چارچوب پادمان هاي اژانس گام بردارد.

آدينجي گفت: البته تاريخ پيمان منع تكثير و گسترش سلاح هاي هسته‌ اي نشان مي‌هد كه كشورهاي برخوردار از فناوري هسته‌ اي به راحتي حقوق ما را نمي ‌دهند.

وي اضافه كرد: نيجريه به صورت فعالانه در حال بررسي استفاده از نيروي هسته ‌اي براي توليد الكتريسته است و در آينده نزديك نيز فعاليت ‌هاي خود را در اين زمينه آغاز مي‌ كند.

وزير خارجه نيجريه متذكر شد: اطمينان مي‌ دهم نيجريه در چارچوب پيش نيازهاي پيمان منع تكثير و گسترش سلاح هاي هسته‌ اي و مفاد پادمان آژانس بين المللي انرژي هسته ‌اي گام بر خواهد داشت و تضميني را ايجاد مي ‌كنيم كه هيچ مانعي بر سر راه ما نباشد.

وي در خصوص تسهيل تجارت با ايران نيز اظهار داشت: تسهيل تجارت ميان دو كشور، يك مسير دوطرفه است و نيجريه قدم هاي خود را براي حمايت از سرمايه ‌گذاري دو جانبه در اين مسير بر مي‌ دارد.

وزير خارجه نيجريه در ادامه اطمينان داد بخش خصوصي كشورش در خصوص تجارت با ايران با تشويق دولت نيجريه اهتمام خواهد كرد تا محيطي فراهم شود تجار دو كشور با اطمينان خاطر بتوانند همكاري كنند.

اين گزارش حاكيست؛ جمهوري اسلامي ايران و نيجريه، شب گذشته و در پايان دومين كميسيون اقتصادي مشترك دو كشور، سه سند همكاري امضا كردند.

بر اساس اين اسناد كه به امضاي منوچهر متكي وزير امور خارجه ايران و اولو آدينجي وزير خارجه نيجريه رسيد، همكاري‌ هاي دو كشور در بخش ‌هاي آب، راديو و تلويزيون و انرژي گسترش مي‌ يابد.

تفاهم نامه همكاري در زمينه منابع آب، موافقت نامه همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و راديو و تلويزيون نيجريه و موافقت‌ نامه همكاري دو كشور در بخش نفت و گاز سه سندي است كه به امضاي دو طرف رسيد.