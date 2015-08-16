سالن های استاندارد ملی و آسیایی تبریز میزبان مسابقات دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید آرمیان ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی سرپرستان کاروان های ورزشی از ۳۰ استان کشور در محل باشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی اظهار داشت: تبریز بارها از چنین مسابقاتی به خصوص در حوزه آموزش و پرورش میزبانی کرده و همواره میزبان شایسته ای برای مسابقات و المپیاد ها بوده است.

وی افزود: تبریز سال گذشته نیز میزبان همین رقابت ها بوده که امسال نیز با وجود زمان کوتاه برای میزبانی توانسته به خوبی از عهده این کار برآید و تلاش داریم در این دوره از مسابقات ارزیابی هایی برای میزبان و هم استان های شرکت کننده داشته باشیم و حتی عملکرد فدراسیون دانش آموزی نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد تا نقاط ضعف با استفاده از نتایج ارزیابی ها بر طرف شود.

رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی افزود: شعار این دوره از مسابقات ورزشی دختران سراسر کشور «رضایت، سلامت و امنیت، از منزل تا منزل» است که امیدواریم این شعار به طور کامل عملی شود.

آرمیان با بیان اینکه کمیته انظباطی مسابقات برای رسیدگی به اعتراض احتمالی تیم ها تشکیل شده، اظهار داشت: در این دوره از مسابقات، کلاس های آموزشی برای مربیان و داوران نیز پیش بینی شده که علاقمندان می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

برگزاری مسابقات در سالن های استاندارد

دبیرکل بیست و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه مسابقات این دوره در سالن های استاندارد ملی و آسیایی تبریز برگزار می شود، گفت: در این رقابت ها سعی بر این است تا از سالن هایی در سطح کلانشهر تبریز استفاده کنیم که با استاندارد ملی و آسیایی فعالیت می کنند.

وی در ادامه افزود: بلافاصله بعد از ابلاغ میزبانی به تبریز، در ستاد اصلی المپیاد با سه معاونت سعی کردیم از تمامی ظرفیت های استان در این زمینه استفاده کنیم که بر این اساس هم سالن های ورزشی و همچنین محل اسکان و خوابگاه ها در حد استاندارد ملی تعبیه شده به طوری که دانشگاه تبریز به عنوان محل اسکان تیم ها درنظر گرفته شده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تصریح کرد: برخی از رشته ها در سالن های موجود در دانشگاه تبریز برگزار می شود و برای برخی دیگر از رشته های ورزشی بهترین سالن های سطح شهر در نظر گرفته شده است.

صادقی در خصوص مراسم افتتاحیه این رقابت ها نیز گفت: افتتاحیه این مسابقات ۲۵ مردادماه رأس ساعت ۱۸ در سالن ژیمناسیوم دانشگاه تبریز برگزار می شود و در ادامه برنامه های متنوعی برگزار خواهد شد.

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی برای مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر

معاون فرهنگی بیست و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور نیز در این جلسه گفت: در این دوره از مسابقات برنامه های متنوع فرهنگی برای برای بهره مندی دانش آموزان از روزهایی که در تبریز حضور دارند، تدارک دیده شده است.

داریوش حکیمی افزود: برگزاری نماز جماعت توسط روحانی در فضای باز دانشگاه، برگزاری دعای توسل، جلسات پاسخ به شبهات دینی و سئوالات دانش اموزان، جنگ های شبانه، نور افشانی، برنامه های متنوع فرهنگی هنری، اجرای موسیقی، اجرای مسابقات فرهنگی از جمله برنامه های پیش بینی شده هستند.

معاون فرهنگی بیست و ششمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در پایان تصریح کرد: برگزاری تورهای گردشگری بر اساس برنامه ریزی انجام می شود و نمایشگاه فروش کتاب و محصولات فرهنگی با ۳۰ درصد تخفیف و نمایشگاه صنایع دستی، نمایشگاه سوغات و چادر عشایر نیز در محل مسابقات دایر است.