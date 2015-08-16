یک هواپیمای اندونزیایی ناپدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتباط این هواپیما با برج مراقبت قطع شده و جستجو برای یافتن آن آغاز شده است.
آخرین تماس با این هواپیما ساعت ۶ به وقت گرینویچ بوده است.
جزئیات بیشتری در مورد این هواپیما منتشر نشده است.
یک هواپیمای اندونزیایی با ۵۴ مسافر ناپدید شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتباط این هواپیما با برج مراقبت قطع شده و جستجو برای یافتن آن آغاز شده است.
آخرین تماس با این هواپیما ساعت ۶ به وقت گرینویچ بوده است.
جزئیات بیشتری در مورد این هواپیما منتشر نشده است.
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