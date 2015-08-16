یک هواپیمای اندونزیایی ناپدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتباط این هواپیما با برج مراقبت قطع شده و جستجو برای یافتن آن آغاز شده است.

آخرین تماس با این هواپیما ساعت ۶ به وقت گرینویچ بوده است.

جزئیات بیشتری در مورد این هواپیما منتشر نشده است.