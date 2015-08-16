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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۰۹

یک هواپیمای اندونزیایی ناپدید شد

یک هواپیمای اندونزیایی ناپدید شد

یک هواپیمای اندونزیایی با ۵۴ مسافر ناپدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتباط این هواپیما با برج مراقبت قطع شده و جستجو برای یافتن آن آغاز شده است. 

آخرین تماس با این هواپیما ساعت ۶ به وقت گرینویچ بوده است. 

جزئیات بیشتری در مورد این هواپیما منتشر نشده است.

کد مطلب 2884640
عبدالحمید بیاتی

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