به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه کرامت با بیان اینکه گرامیداشت دهه کرامت بسیار خوب است، گفت: این فعالیت شما از جمله اقداماتی است که بسیار خوشایند و مفید است.

وی با اشاره به افتتاح برنامه‌های دهه کرامت که امروز در حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد، گفت: این برنامه بسیار خوبی بود و اینکه این مبحث در کشور جاری شده و دهه کرامت احیا شده است بسیار خوشایند است.

استاد برجسته حوزه با بیان اینکه چند مورد درباره برگزاری این جشن‌ها ذهن مرا مشغول کرده است، بیان داشت: اقدامی که دولتی باشد در آخر نتیجه دلخواه ندارد و یا نتیجه آن کمتر از انتظار است اما کارهایی که به شکل مردمی برگزار می‌شود تا آخر ماندگار است.

وی تأکید کرد: باید اقدامات به گونه‌ای باشد که مردمی‌تر شوند هر چند این جشن‌ها نیز مردمی است اما کافی نیست.

آیت الله موسوی اردبیلی در ادامه با بیا اینکه هر اقدامی انجام می‌شود باید بر اساس مستندات باشد، ابراز داشت: مستند بودن باعث می‌شود که رخدادها برای مردم باور پذیرتر شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اجرای امور را نباید به دست افراد ضعیف سپرد، گفت: چنانچه برخی از اقدامات به افراد ضعیف سپرده شود باعث می‌شود که نتوان به نتیجه مطلوب دست پیدا کرد.

مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: اقدامات و فعالیت را به دست افراد توانمند بسپارید تا مجری امور شوند و چنانچه مسئولان این نواقص ذکر شده را نیز برطرف کنند فعالیت‌ها و اقدامات بهتر خواهد شد.