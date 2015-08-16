مجمع تشخیص مصلحت مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را بازبینی کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج عبدی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن تبریک ولادت حضرت فاطمه معصومه (ص)، به اهمیت مذاکرات هسته‌ای و مواضع مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: وقتی مقام معظم رهبری فرمودند نرمش قهرمانانه ، یعنی قرار است رویکردی جدید و رویه خاص در کشور رخ بدهد. وقتی معظم‌له امسال را با نام همدلی و همزبانی مزین کردند یعنی هر حرفی نباید گفته شود. وقتی ایشان فرموندند که در جریان کلیات امور هستم ، یعنی نباید جزئیات را جایگزین کلیات کرد. وقتی رهبر انقلاب فرمودند که تیم مذاکره کننده امین و امانت دار است یعنی عده‌ای حق ندارند که تیم مذاکره کننده را به خیانت متهم کنند. وقتی رهبرمان فرمودند در شیرجه ۱۰ متری طبیعی است که پای فرد کمی خم شود یعنی در یک مذاکره سخت اگر پایی هم خم شده قابل اغماض است.

نماینده خرم‌آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی افزود: با اوصافی که از مواضع مقام معظم رهبری شرح دادم، نمی دانم چرا عده‌ای به جای نقد منصفانه ، تخریب دشمنانه را انتخاب کرده‌اند. آنها حتی به قیمت این که موقعیت رژیم اشغال‌گر قدس را تقویت نمایند با تفاهم منعقد شده مخالفت می کنند. عده‌ای از همکاران در مجلس و حقوقدانان که اعتقاد دارند دولت لایحه برجام را باید به مجلس ارائه نماید و به اصل ۷۷ قانون اساسی استناد دارند باید عرض شود که ماهیت برجام از جنس اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.

وی گفت: برجام نیازی به تصویب در مجلس شورای اسلامی ندارد، با تصویب در شورای امنیت ملی کشور، منظور حاصل می ‌شود، مگر حضرت امام خمینی(ره) در پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از مجلس نظر خواستند؟ سری که درد نمی کند را دستمال نمی‌بندند.

لزوم تغییر رویه مبارزه با مواد مخدر

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خواست دارم نسبت به بازبینی و بررسی مجدد مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر اقدام نماید، اجرای اعدام نه تنها در کاهش جرایم مواد مخدر تاثیری ندارد بلکه باعث افزایش مشکلات متعدد اجتماعی برای خانواده محکومان و جامعه خواهد شد، اعدام به جای نقش پیشگیری باعث افزایش جرایم ریز و درشت در جامعه خواهد شد.

وی با انتقاد از شیوه مبارزه با مواد مخد در کشور، گفت: رویه فعلی نه تنها باعث کاهش مصرف مواد مخدر در کشور نمی شود بلکه عملا باعث ایجاد یک بازار پرسود برای مواد مخدر شده است. شیوه فعلی مبارزه با مواد مخدر نه تنها آمار مصرف را کاهش نداده بلکه باعث افزایش میزان مصرف شده‌ است.

عبدی گفت: ‌در شیوه فعلی مبارزه با مواد مخدر بدترین شیوه انتخاب شده است، از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس و ستاد مبارزه با مواد مخدر استدعا دارم موضوع تجدید نظر در مبارزه با مواد مخدر را در دستور کار قرار دهند. معتادان گروهی هستند که زبانی برای بیان مشکلات آنها وجود ندارد. ۴۶ درصد زندانیان کشور مستقیما به دلیل جرایم مواد مخدر در زندان هستند و ۶۷ درصد به دلایل غیرمستقیم با مواد مخدر در زندان هستند. معتادان خیابانی با آسیب رساندن به منظر جامعه ، آسیب‌های مختلف مواد مخدر را افزایش داده است.

وی گفت: ‌بحران‌های اجتماعی که سوء مصرف مواد مخدر در کشور ایجاد کرده ، عقل سلیم را بر آن می‌دارد که چرخه مواد مخدر از دست سوداگران مرگ خارج شده و توسط دولت و نهادهای اجتماعی مورد اعتماد حکومت مدیریت شود. مدیریت یعنی آنکه معتاد تزریقی هروئینی را تحت پوشش برنامه نگه دارنده قرار دهیم نه آن که معتاد تفریحی را به معتاد تزریقی تبدیل کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: پیشنهاد اصلی آن است که مدیریت مصرف به ویژه در معتادان پرخطر و غیرقابل ترک از دست سوداگران مرگ خارج و مصرف آن به صورت منطقی توسط دولت کنترل شود. به صورت هوشمند سهمیه داشته باشند و از مراکز درمانی مشاوره های روانشناسی دریافت کنند ؛ با اجرای این روش مطمئن باشید که اعتیاد محدود به یک منطقه و پاتوق‌های تحت کنترل خواهد شد. مثال‌های روشن این مدل در کشورهای پیشرفته دنیا همانند آلمان ، استرالیا ، هلند می‌توان مشاهده کرد. بر طبق برنامه این کشور‌ها با صفر رساندن سود تجارت مواد مخدر، دست قاچاقچیان از بازار مواد مخدر قطع شده‌است. براساس اطلاعات رسمی دولت هلند، ۱۹ زندان این کشور به دلیل اجرای این شیوه تعطیل شده‌است. ما نیز باید با نگاهی عملی و بررسی پیشینه‌های این موضوع با مساله معتادان برخورد کنیم و شیوه بگیر و ببند را کنار بگذاریم.

وی با مخاطب قرار دادن رئیس جمهوری گفت: دولت یازدهم قرار بود، دولت راست‌گویان باشد. مدیران استان لرستان دروغ تحویل مردم و رئیس‌جمهور می‌دهند. هزاران هکتار از جنگل‌های بلوط در آتش بی‌تدبیری می‌سوزد، ۵۰ هزار تن گندم وارداتی را به آمار تولید گندم استان لرستان اضافه می‌کنند و به عنوان آمار به مردم و دولت ارائه می‌کنند. دروغ ریشه های جامعه را می‌خشکاند. درخواست دارم که با قید فوریت به مسائل استان لرستان رسیدگی شود.

نماینده خرم‌آباد و دوره در مجلس تذکری را خطاب به وزیر دفاع مطرح کرد و گفت: سطح پوشش بیمه‌های تکمیلی برای پرسنل و بازنشستگان نیروهای مسلح کاهش یافته است، این اتفاق در حالی روی داده است که دولت تلاش می‌کند سطح پوشش بیمه‌ای کشور را افزایش دهد. عدم رعایت قانون در استخدام معلمان حق التدریسی و کندی در اجرای رتبه بندی معلمان و فرهنگیان موضوعی است که باید وزیر آموزش و پرورش آن را سریع تر پیگیری کند. چند روزی است که معلمان پیش دبستانی بیرون مجلس تجمع کرده‌اند که این موضوع باید توسط رئیس‌جمهوری و وزیر آموزش پرورش هرچه سریع تر پیگیری شود.