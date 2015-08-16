به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در نطق میان دستور ضمن تبریک به مناسبت ولادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان و به ویژه در جریان مذاکرات هسته ای از دو عامل اصلی قدرت، قوت و ایستادگی و آزادگی رهبر عزیز انقلاب و فرهنگ مقاومت و ایستادگی و ایثار و شهادت مردم عزیز ایران سرچشمه گرفت که من این توفیق را به همه ملت و دولت تبریک و تهنیت عرض می کنم.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مذاکرات هسته ای چه بشود و چه نشود به ملت ایران، دنیا و آمریکا نشان داد که مردم ایران با فرهنگ، با تمدنی اصیل، با صداقت و استقلال بوده و به مردم آمریکا نشان داد چه گروه زیادی از نمایندگان پارلمان و سنای این کشور نماینده مردم آمریکا نیستند بلکه نماینده رژیم آدمکش صهیونیست هستند که این چراغ خطری است برای ملت آمریکا اگر توجه داشته باشند.

وی افزود: چرا کشوری که در نظام های بزرگ علمی، در نظام های هسته ای در بحث فناوری موشکی، هوافضا، سلول های بنیادی، نانو و در سایر علوم پیشتاز منطقه و دنیا است در مسائل اقتصادی فشل است؟ ایراد مسائل اقتصادی ما و عمده مشکل کشور ما در چیست؟

مصری با بیان اینکه چرا باید تنها به دنبال معلول بگردیم افزود: متأسفانه ما تنها به دنبال آدمی می گردیم که اشکالات را به گردن آن بیندازیم، تا کی باید این رویه ادامه داشته باشد؟ چرا توجه به نظام ها و سیستم های اقتصادی نداریم؟ به عنوان مثال نظام بانکداری ما تاکنون چه مشکلی از کشور حل کرده است به غیر از اینکه مشکل بر مشکلات افزوده باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: نظام بانکداری ما در خدمت موضوعات سیاسی قرار گرفته و با رویکردی سیاسی، اقتصادی همراه شده است.

وی افزود: متأسفانه نظام بانکداری ما در اختیار دلالی و واسطه گری قرار گرفته و تنها در خدمت منافع بانکی بوده و به منافع ملی کاری ندارد.

مصری با اشاره به تورم ۱۵ درصدی در کشور، گفت: متأسفانه با وجود نرخ تورم همچنان نرخ تسهیلات بانکی ۳۰ درصدی است نمونه آن در بحث حمایت از تولید و تزریق منابع مالی مشهود است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم با انتقاد از رشد فرایند ایجاد بانک در کشور افزود: وقتی وضع کشور رونقی نداشته ایجاد موسسات مالی و بانک های بیشمار برای چیست؟

وی با اشاره به جلسه ای که در یکی از مناطق آزاد کشور برگزار شده بود گفت: متأسفم در مناطق آزاد کشور ما محصولات و کالاهای چینی و فروشندگان خارجی فعالیت می کنند و با این وجود آیا می توان امیدی به کاهش آمار بیکاری داشت؟

مصری افزود: آیا امیدی برای ایجاد اشتغال جوانان تحصیلکرده با توجه به حضور بیگانگان در اقتصاد کشور ما وجود دارد؟

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از بی توجهی مسئولان به موضوع اشتغال جوانان تصریح کرد: متأسفانه هیچکس تا کنون هیچ استراتژی اشتغالی در کشور تعریف نکرده است و دولت برنامه ای در این زمینه ارائه نکرده است.

وی ادامه داد: کدام مسئولان دولتی در تلویزیون به ارائه آمار و ارقام اشتغال و بیکاری در جامعه پرداخته و استراتژی در این رابطه ارائه کرده اند؟

مصری گفت: امیدواریم ما و دولت توفیق داشته باشیم بتوانیم مشکلات جوانان را حل کنیم.

وی با اشاره به تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس برای چندمین بار و اپراتورهای برق تصریح کرد: متأسفانه نه امنیت شغلی در کشور وجود دارد و نه تعیین تکلیفی برای ادامه فعالیت افراد صورت می گیرد.

مصری با انتقاد از بدقولی دولت در پرداخت پول گندمکاران گفت: کشاورزان برای خرید نهاده های کشاورزی با مشکلات مالی مواجه شده اند از این رو ضروری است دولت برای پرداخت پول گندم تحویلی به کشاورزان اقدام کند.

وی با اشاره به مشکل بی آبی در کشور ادامه داد: دیگر از آب کشت و زرع گذشته ایم متأسفانه در حال حاضر بسیاری از روستاهای ما با مشکل بی آبی در بخش آب شرب مواجه هستند از این رو مجلس آماده است تا دولت با ارائه طرحی مشکل روستاهای کشور در زمینه آب را مرتفع کند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: عمده مسائل استان کرمانشاه بیکاری، تورم و بی آبی بوده از این رو از دولت می خواهیم نسبت به رفع مشکلات اقدام کند.