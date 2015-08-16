شهید شاخص کشوری از استان زنجان انتخاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدیخانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: این ستاد به مناسبت هفته دفاع مقدس تشکیل شده است و تبیین قدرت دفاعی نیروهای مسلح و بسیج مردمی، تبیین نقش هدایت و فرماندهی الهی حضرت امام(ره) و ولایت فقیه، تبیین نقش حماسی همه اقوام، مذاهب ، زنان و اقشار مختلف جامعه از راهبردهای ارائه شده از سوی ستاد هستند.

وی نهادینه سازی روحیه ایثار و مقاومت را از دیگر راهبردهای ستاد دفاع مقدس عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای اهداف این ستاد می‌توان به تبیین الگوی رفتاری رزمندگان با بهره گیری از فرهنگ عاشورایی و تأثیر آن در بیداری اسلامی رسید.

مهدیخانی تبیین برنامه‌ها را با «رویکرد ما می‌توانیم و با ایجاد روحیه وحدت و همدلی» اعلام کرد و افزود: برپایی نمایشگاه های تخصصی به منظور معرفی توانمندی های دفاعی و سازندگی همچنین مشارکت نهادهای فرهنگی و ترویج مفاهیم ارزشمند دفاع مقدس از سیاست های اجرایی این ستاد است.

مدیر کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان زنجان با تاکید بر در نظر گرفتن اهمیت مصادف بودن روز عرفه و عید قربان با هفته دفاع مقدس گفت: از آنجایی که شهید شاخص کشوری از استان زنجان و قشر دانش آموز انتخاب شده رسالت استان زنجان در بزرگداشت هفته دفاع مقدس سنگین تر خواهد بود.

مهدیخانی از بازنمایی عملیات های بزرگ از جمله ثامن‌الائمه خبر داد و افزود: بسیاری از شهدا مربوط به سازمان‌ها و دستگاه های اجرایی هستند که این امر فرصتی برای برجسته کردن نقش رزمندگان زنجانی است.

وی از نام گذاری روز اول مهر ماه به نام شهید شاخص کشوری شهید رضا سلیمانی یاد کرد و گفت: عناوین روزهای هفته شامل نیروهای مسلح سلحشور و پایمردی، روز شهیدان، جانبازان و صلابت و فخر آفرینی، روز معنویت زنان، خانواده و سلامت، روز دفاع همه جانبه جوانان و پشتیبانی مردمی، روز وحدت ملی، روز فرماندهان عزت مداران و حماسه آفرینان انتخاب شده است.

دانش آموزان به شدت تشنه‌ آگاهی بخشی در زمینه دفاع مقدس هستند

همچنین مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: آموزش و پرورش بهترین و مهم‌ترین دستگاه در انتقال ارزش های شهدا است چون دانش آموزان به شدت تشنه‌آگاهی بخشی در زمینه دفاع مقدس هستند.

مرتضی تمجیدی با اشاره به همزمانی آغاز هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس افزود: این همزمانی شروعی مطلوب در تعلیم و تربیت دانش آموزان است و می‌توان از این فرصت در باز نشر ارزش‌ها استفاده کرد.

وی دانش آموزان را نیازمند و تشنه‌ آگاهی بخشی در زمینه دفاع مقدس دانست و خاطر نشان کرد: با برپایی نمایشگاه‌هایی به همین مناسبت در مدارس می توان به نحو مطلوبی شهیدان به ویژه شهید رضا سلیمانی را به جامعه دانش آموزی و فرهنگی معرفی کرد.

تمجیدی پیشنهاد نواختن زنگ اول مهر ماه را در ابهر برای بزرگداشت این شهید دانش آموز ابهری اعلام کرد و گفت: تأثیر فن آوری های جدید بر روی دانش آموزان بیشتر از سخنرانی‌ها است و می‌توان با بهره گیری از این نوع وسایل ارتباطی اطلاع رسانی کرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان زبان هنر را بهترین وسیله برای ماندگاری هر پیام دانست و افزود: می‌توان از هنر به عنوان مثال گروه های سرود در این راستا بهره برد تا اثرات مثبت بیشتر از دفاع مقدس را در روحیه دانش آموزان شاهد باشیم.