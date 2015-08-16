معاون اول رئیس جمهور به مازندران سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری مازندران، احمد مظفری گفت: معاون اول رئيس جمهور به منظور بازدید و افتتاح چند طرح مهم در استان و حضور در جلسه شوراي اداری استان روز دوشنبه ۲۶ مرداد به مازندران سفر می كند.

وی گفت: در اين سفر معاون اول رئيس جمهور از طرح پرورش ماهی در قفس شهرستان نوشهر بازديد کرده و كارخانه نساجی بی بافت كلاردشت را افتتاح می كند.

مديركل روابط عمومی استانداری مازندران افتتاح مركز پرورش ماهيان خاوياري قره برون جويبار و بازديد از بندر امير آباد بهشهر را از ديگر برنامه های اين سفر اعلام كرد و گفت: بازديد از سد گلورد، افتتاح كارخانه توليد خمير كاغذ از بازيافت صنايع چوب و كاغذ مازندران، سخنرانی در جمع فعالان اقتصادی مازندران و شركت در جلسه شورای اداری استان از جمله برنامه هاي ديگر معاون اول رئيس جمهور و هيئت همراه در سفر به استان مازندران است.