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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۴:۳۸

معاون اول رئیس جمهور به مازندران سفر می کند

معاون اول رئیس جمهور به مازندران سفر می کند

ساری - دبير شورای اطلاع رسانی مازندران گفت: معاون اول رئیس جمهور و وزرای جهاد كشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و نيرو روز دوشنبه به استان سفر می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری مازندران، احمد مظفری گفت: معاون اول رئيس جمهور به منظور بازدید و افتتاح چند طرح مهم در استان و حضور در جلسه شوراي اداری استان روز دوشنبه ۲۶ مرداد به مازندران سفر می كند.

وی گفت: در اين سفر معاون اول رئيس جمهور از طرح پرورش ماهی در قفس شهرستان نوشهر بازديد کرده و كارخانه نساجی بی بافت كلاردشت را افتتاح می كند.

مديركل روابط عمومی استانداری مازندران افتتاح مركز پرورش ماهيان خاوياري قره برون جويبار و بازديد از بندر امير آباد بهشهر را از ديگر برنامه های اين سفر اعلام كرد و گفت: بازديد از سد گلورد، افتتاح كارخانه توليد خمير كاغذ از بازيافت صنايع چوب و كاغذ مازندران، سخنرانی در جمع فعالان اقتصادی مازندران و شركت در جلسه شورای اداری استان از جمله برنامه هاي ديگر معاون اول رئيس جمهور و هيئت همراه در سفر به استان مازندران است.

کد مطلب 2884687

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