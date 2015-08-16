سازمانهای مردم نهاد برای حفاظت ازجنگلهای لرستان به کار گرفته شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی استان لرستان به اهمیت نقش نیروی انسانی در حفظ منابع طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر برای حفظ منابع طبیعی تمام منابع مادی در دسترس بوده ولی نیروی انسانی خدمتگزار در این زمینه وجود نداشته باشد نمی توان منابع بالقوه را به فعلیت رساند.

وی افزود: نیروی انسانی پر تلاش در حوزه منابع طبیعی می تواند این منابع را برای نسل های آینده حفظ کرده و به عنوان حافظان اصلی منابع طبیعی تلقی می شوند لذا بایستی به درستی در مسیر حرکت قرار گیرند.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان داشت: یکی از مهمترین مسائلی که می تواند ما را برای رسیدن به اهداف خود در حفظ عرصه های طبیعی کمک کند این است که خود را به روز کرده و همه خود را مکلف کنیم که در این مسیر بدرستی و با برنامه گام برداریم.

صیادی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی با ادارات کل مرتبط با حوزه منابع طبیعی همگی یک مجموعه بوده که بایستی این مجموعه ها هم در داخل سازمان خود و هم با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا بتوانند به اهداف خود دست یابند.

وی به موضوع مدیریت بحران در بحث منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: شرایط منابع طبیعی مخصوصا جنگل ها و مراتع به گونه ای است که بایستی در این حوزه مدیریت ریسک را اعمال کرد چرا که برنامه ریزی های صورت گرفته در مدیریت ریسک از قبل هماهنگ شده و کانون ها و مکان های بحرانی از قبل شناسایی شده اند.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: با توجه به اینکه در حوزه مدیریت ریسک زمان ها و شیوه های مبارزه با آتش سوزی ها کاملا شناسایی شده اند لذا هر زمان که در جنگل ها و مراتع اتفاقی صورت گیرد نیاز نیست در شهرها دنبال راهکار برای مهار آتش سوزی گشت.

صیادی عنوان کرد: در حوزه مدیریت ریسک هر کس وظیفه خود را می داند و هنگام وقوع حادثه برای رفع بحران تلاش خود را به کار خواهد بست.

وی بر ضرورت استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حوزه مدیریت ریسک حفظ جنگلهای استان تاکید کرد و افزود: در هنگام وقوع حادثه در جنگل ها و مراتع بایستی مدیریت ریسک به گونه ای باشد که دولت تنها به عنوان یک پشتیبان عمل کند.