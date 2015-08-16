اجرای طرح گردشگری با شتر در منطقه مسیله قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی قم، محمدرضا طلایی با اشاره به اینکه طرح گردشگری با شتر در کنار جاده قم به گرمسار که منطقه مخصوص پرورش شتر است اجرا میشود، اظهار داشت: در مطالعاتی که صورت گرفته بهترین منطقه برای اجرای این طرح همین منطقه مشخصشده که دارای شرایط و ویژگیهای منحصربهفردی است.
وی افزود: وجود جاده قم به گرمسار در این منطقه که سالیانه تعداد بسیاری زائر و مسافر از آن تردد میکنند یکی از ویژگیهای آن میباشد و وجود قلعه دیرگچین که یکی از قلعههای باستانی در استان قم است از دیگر خصوصیاتی است که باعث شد این منطقه را برای اجرای طرح گردشگری با شتر در نظر بگیریم.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از ویژگیهای بسیار مهم این منطقه این است که محل اصلی پرورش شتر در استان قم به شمار میرود و این خصوصیات باعث شد برای اجرای طرح گردشگری با شتر منطقه مسیله را انتخاب کنیم.
طلایی بیان داشت: وجود قلعه تاریخی دیرگچین در این منطقه یک ظرفیت بسیار بزرگی است که میتواند محل مناسبی برای استراحت و ارائه خدمات لازم به گردشگران باشد.
وی گفت: اتوبان قم به گرمسار از مرکز منطقه مسیله قم عبور کرده است که در حال حاضر هم مسافران عبوری از این جاده میتوانند در اطراف آن شترهای زیادی را ببینند بهطوریکه وقتی از قم به سمت گرمسار میرویم سمت چپ جاده محلی است که شترها نگهداری میشوند و از قدیم چاه آب مالداری و منبع فلزی و بتنی جهت ذخیره آب در آنجا وجود دارد و این موضوع نیز میتواند در عملیاتی شدن این طرح کمک شایانی داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در ادامه سخنان خود اظهار داشت: منطقه موردنظر برای اجرای طرح گردشگری با شتر به لحاظ جغرافیایی هم وضعیت بسیار مناسبی دارد و فاصله این منطقه با مراکز زیارتی، گردشگری، پایتخت کشور و ... بسیار نزدیک بوده و میتواند توجیه بسیار خوبی برای اجرای این طرح باشد.
طلایی افزود: بهطور مثال فاصله این منطقه تا فرودگاه امام خمینی(ره) ۴۴ کیلومتر، تا ایستگاه محلی قطار ۲۷ کیلومتر، تا حوض سلطان ۴۴ کیلومتر، تا مرقد مطهر امام خمینی(ره) ۵۵ کیلومتر، تا مرقد مطهر عبدالعظیم حسنی ۵۸ کیلومتر، تا مسجد مقدس جمکران ۷۱ کیلومتر، تا کاشان ۱۱۶ کیلومتر، تا گرمسار ۸۳ کیلومتر و تا دریاچه نمک ۴۹ کیلومتر میباشد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شتردارانی هستند که شترهای آماده و رام شده دارند و شرایط کاملاً برای اجرای این طرح آماده است و از سوی دیگر قلعه دیرگچین نیز یک منطقه بسیار عالی برای استراحت گردشگران است و فضای مناسبی هم برای پارکینگ اتومبیلها وجود دارد، تنها موردی که باید در این منطقه مورد توجه قرار گیرد فراهم آوردن امکانات رفاهی برای مسافران است.
وی افزود: در این منطقه کویر بسیار بکر و زیبایی وجود دارد که گردشگران علاقمند به کویر نوردی میتوانند با اجرای این طرح از آن بهره لازم را ببرند چرا که امکان تردد در بخشهای زیادی از این منطقه فقط با استفاده از شتر فراهم است.
طلایی ادامه داد: در این منطقه از قم کویر بسیار زیبایی داریم بهطور مثال وقتی از طرف قلعه دیرگچین به سمت ریل راهآهن حرکت میکنید مناطقی وجود دارد که پوشیده از درختچهها و بوتههای مختلف برای تغذیه شتر است و در ادامه از منطقهای عبور میکنید که هیچگونه گیاهی دیده نمیشود، کمی که جلوتر میروید مشاهده میکنید که تنها یک بوته خاص روییده است و بعد از عبور از این منطقه به یک فضایی میرسیم که از بوتههای قبلی اثری وجود ندارد و شاهد رشد بوتههای مختلفی و جدیدی هستیم که این برای گردشگرانی که به گیاهشناسی و زمینشناسی علاقمند هستند، بسیار جذاب خواهد بود و با اجرای این طرح میتوانیم فضای بسیار مناسبی برای توسعه گردشگری فراهم نماییم.
طلایی ادامه داد: ما اعتقاد داریم که شتر را نباید با بیابان تنها ببینیم بلکه باید یک مجموعهای با تمام امکانات رفاهی فراهم شود تا گردشگران بتوانند در یک فضای آرام و دلچسب از زیباییهای کویر بازدید کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود از احداث پارک گردشگری شتر در شهر قم خبر داد و گفت: یک طرح مشترکی را با انجمن علمی شتر کشور ارائه دادهایم که اولین بار در قم اجرا میشود و بر همین اساس یک پارکی را با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان قم و شهرداری بهعنوان پارک گردشگری شتر تبدیل نماییم.
وی افزود: در نظر داریم در کنار این پارک محصولات شتر را نیز در قالب چادرهای عشایری در اختیار مردم قرار دهیم.
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