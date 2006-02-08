مقتدي صدر خواستار جدول زمان بندي براي خروج نظاميان آمريكايي از عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري سوريه(سانا)، صدر كه از يكشنبه گذشته براي ديدار با مقامات سوري وارد دمشق شده است، در جريان ديدار از استان الرقه در 550 كيلومتري شمال شرق دمشق گفت :" كشورهاي همسايه با عراق همكاري مي كنند و براي ثبات اوضاع آن تلاش مي كنند، زيرا ثبات عراق به معناي ثبات همه كشورهاي همسايه است."



وي افزود:" سوريه از ملت عراق حمايت مي كند و بر سلامت و امنيت و ثبات آن تمايل دارد."



صدر اتهامات وارده به سوريه مبني بر حمايت از ورود شورشيان به عراق از طريق خاك خود را رد كرد و گفت :" هيچ مدرك و دليلي در اين زمينه وجود ندارد."



وي تاكيد كرد كه روابط سوريه و عراق روابط متكاملي است و دو كشور بايد درباره منافع مشترك با هم هماهنگي داشته باشند و هدف از سفر من گسترش و تقويت روابط در دو بعد دولتي و مردمي در تمام سطوح است.



مقتدي صدر بر عربيت عراق و مخالفت با منطقه تجزيه و تقسيم اين كشور تاكيد كرد.



صدر همچنين حمايت خود را از سوريه در مقابل فشارهاي خارجي اعلام كرد.



اين روحاني جوان شيعه دوشنبه تصريح كرده بود كه جريان وي(صدري ها) آماده است از ايران و سوريه در مقابله با فشارهاي آمريكايي با تمام وسائلي كه در اختيار دارد، دفاع كند.



مقتدي صدر تاكنون با بشار اسد رئيس جمهوري و فاروق الشرع وزير امور خارجه و ديگر مقامات سوريه ديدارهايي انجام داده است.