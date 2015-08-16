۱۲ هزار فعال قرآنی تحت پوشش بیمه‌ وزارت فرهنگ و ارشاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا حشمتی بعدازظهر یکشنبه درهمایش فعالان قرآنی کهگیلویه و بویراحمد افزود: بیمه فعالان قرآنی در دست انجام است و بیمه تکمیلی آن‌ها را در دستور کار قرار داده ایم.

حشمتی اعتبارات کلی در حوزه توسعه قرآنی را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اعتبارات قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد در سال جاری ۱۴ میلیارد تومان بوده که این میزان مشمول برخی کاهش‌ها خواهد بود.

وی از فعالیت پنج هزار موسسه قرآنی در کشور خبرداد و افزود: برخی موسسه ها که از سال های گذشته تاکنون نیز به صورت آزاد و بدون مجوز به فعالیت مشغول بودند ساماندهی و مشکل صدور مجوز آنها نیز در حال رفع شدن است.

حشمتی گفت: نداشتن مکان ثابت و ملکی از عمده مشکلات موسسات قرآنی بوده که در حال حاضر بخش عظیمی از موسسات استیجاری هستند.

معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعداد حافظان کل قرآن کریم در سطح کشور را پنج هزار نفر اعلام کرد واظهار داشت: برای تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن که مدنظر مقام معظم رهبری است نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های فرهنگی هستیم.

حشمتی از فعال شدن شورای توسعه فعالیت های قرآنی در همه استان ها خبر داد و گفت: یکی از نیازهای جدی و رویکرهای مهم وزارت ارشاد، آموزش و تربیت مربیان در موسسه های قرآنی است.