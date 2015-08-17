سیدحمید کلانتری در گفتگو با مهر درباره تدوین سناریوی ۵ ساله جهش بخش تعاون در اقتصاد، گفت: این برنامه استراتژی جدید وزارت کار در حوزه تعاون تلقی می شود و ما همه کارها را حول ۷ برنامه ای که در مسیر پیشرفت تعاونی ها پیش بینی شده است، دنبال می کنیم.

معاون وزیر کار اظهارداشت: همچنین مذاکرات و برنامه ریزی‌ها از طریق دولت و خود بخش تعاون و همچنین از طریق استانداران را از همین مسیر جلو خواهیم بُرد. ۷ برنامه تدوین شده را در واقع به عنوان علائمی در مسیر کارمان قرار دادیم تا در توسعه بخش تعاون، راه را گم نکنیم.

کلانتری خاطرنشان کرد: اینکه در تعاون به دنبال چه چیزهای می گردیم را مبنای کارمان قرار داده ایم.

این مقام مسئول در بخش تعاون درباره پیش بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه برای بخش تعاون و همچنین طرح کاهش سهم تعاون از اقتصاد از ۲۵ درصد برنامه پنجم به ۱۵ درصد برنامه ششم، افزود: پیشنهاد این است که سهم تعاونی ها در برنامه ششم توسعه به ۱۵ درصد برسد.

وی با اشاره به اینکه برنامه این است که سهم تعاون از اقتصاد در یک دوره ۱۰ ساله به ۲۵ درصد برسد، گفت: سهم ۲۵ درصدی نیازمند یکسری زیرساخت‌هایی بود که فراهم نبود و شرایط نظام اقتصادی و اعمال حمایت‌هایی که برای بخش تعاون در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی دیده شده بود، به نتیجه نرسید.

این مقام مسئول در وزارت کار با تاکید بر اینکه در قالب اصل ۴۴ تمهیدات خوبی برای جهش بخش تعاون در اقتصاد پیش بینی شده بود، اظهارداشت: اگر تمامی موارد دیده شده برای توسعه بخش تعاون محقق می شد، می توانستیم یک تحرک و پویایی مناسبی را در این بخش شاهد باشیم.

کلانتری اظهار امیدواری کرد ملاحظاتی که در ۴۹ برنامه و ۷ راهبرد برای توسعه بخش تعاون پیش بینی شده است، محقق شود و بتواند نقش دستگاه های مختلف و بخش‌های گوناگون را برای توسعه تعاون در اقتصاد فراهم کند.