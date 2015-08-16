سعدالله نصیری قیداری سرپرست کمیسیون ملی یونسکو در گفتگو با خبرنگار مهر، برخی اخبار مبنی بر وجود مهد کودک‌هایی وابسته به یونسکو در کشور را تکذیب و اظهار کرد: اخیراً در برخی رسانه‌ها اخباری منتشر شده است مبنی بر اینکه ۵ هزار مهدکودک وابسته به یونسکو در ایران وجود دارد که در دولت هفتم و هشتم تاسیس شده اند و در سه استان کشور با هزینه حدود ۷۰ میلیون دلار اداره می‌شوند و به عنوان یک جریان خارجی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: من باید اعلام کنم چنین مهدکودکی، حتی یک مورد هم، در ایران وجود ندارد و من هرگونه خبری مبنی بر این موضوع را قویاً تکذیب می‌کنم.

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه کلیه فعالیت‌های یونسکو به عنوان یک نهاد فرهنگی بین المللی در ایران از کانال کمیسیون ملی یونسکو صورت می‌گیرد، گفت: اساسنامه و ارکان این کمیسیون به تصویب مجلس و هیات دولت رسیده و وظایف و فعالیت‌های آن بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تعریف شده است.

نصیری قیداری افزود: ما به عنوان کمیسیون ملی یونسکو هیچگونه فعالیتی در حوزه دانشگاه‌ها، مدارس و مهد کودک‌ها با نهاد یونسکو نداریم.

وی تاکید کرد: فعالیت‌های یونسکو در ایران در چارچوب قوانین کشور صورت می گیرد و جمهوری اسلامی نیز کنوانسیون های مربوطه را پذیرفته است. هر قدمی که در کمیسیون ملی یونسکو برداشته می‌شود، منطبق با قوانین موجود و مطابق با کنوانسیون هایی است که جمهوری اسلامی پذیرفته است.

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه طرح اینگونه مطالب نه تنها کذب و نادرست است، بلکه به چهره بین‌المللی ایران در فضای پس از توافق هسته ای لطمه وارد می کند، گفت: بیان این گونه اخبار روابط ما با سازمان خوشنامی مانند یونسکو که از طریق آن ابنیه های تاریخی، مشاهیر فرهنگی و مستنداتمان را به ثبت جهانی می رسانیم و به دنیا ارائه می دهیم مخدوش می‌کند.

نصیری قیداری تاکید کرد: طرح چنین مطالب نادرستی در فضایی که ایران در عرصه بین المللی چهره واقعی اش در حال ترسیم شدن است، امری شایسته و صحیح نیست.

وی ادامه داد: ما تقاضا داریم اسناد مربوط به رقم ۷۰ میلیون دلاری که در رسانه ها در ارتباط با اداره ۵ هزار مهدکودک ذکر شده است، ارائه شود و در اختیار کمیسیون ملی یونسکو قرار گیرد تا ما سندیت آن را اثبات کرده و این مسئله را پیگیری کنیم.

سرپرست کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه نهادهای بین المللی دیگری در ایران وجود دارند و فعالیت های خود را انجام می دهند، تاکید کرد: من با مسئولان وزارت آموزش و پرورش تماس گرفتم و آنها نیز به بنده تاکید کردند که حتی یک مهدکودک تحت اداره یونیسف نیز که فعالیت هایش مربوط به کودکان است، وجود ندارد و تمامی مهدکودک های کشور تحت نظارت آموزش و پرورش است.

نصیری قیداری گفت: اگر چنین خبر و مسئله ای واقعیت داشته باشد، به فعالیت های یونیسف نزدیکتر است تا یونسکو، زیرا یونیسف وظایفش مربوط به حوزه کودکان است. اما نهاد بین المللی یونسکو هیچ فعالیتی در حوزه کودکان و مهدکودک ندارد و اصلاً اهداف و سیاست‌هایش در راستای این مسئله نیست.