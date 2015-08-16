لایحه فروش واحدهای تجاری بازار حکیم و جهان نما تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانیپور پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به مصوبات و لوایح نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در این جلسه ۷ بند مورد بررسی قرار گرفت که از مهمترین این بندها گزارش کارشناسی از عملکرد درآمدهای نقدی اسفند ماه سال گذشته تا تیر ماه سال جاری شهرداری اصفهان در مقایسه با بودجههای مصوب توسط خزانهدار شورای شهر بود.
وی با بیان اینکه همچنین در این جلسه لایحهای به همراه تفریغ بودجه سال گذشته سازمان پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان و گزارش بازرس قانونی و حسابرسان که قبلا در کمیسیون حمل و نقل؛ محیط زیست و فناوری اطلاعات مورد بررسی کارشناسانه قرار گرفته بود، افزود: این لایحه نیز با ۱۱ تاکید از سوی اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به تصویب رسید.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص تاکیدات اعضای شورای شهر در لایحه تفریغ بودجه سال گذشته سازمان پایانههای مسافربری شهرداری اصفهان و گزارش بازرس قانونی و حسابرسان ابراز داشت: استفاده از خدمات بیمه جامع شهری در مکانهای عمومی ترمینالها و پارکسوارها، تاکید بر استفاده از سیستم الکترونیکی اصفهان کارت در هوشمندسازی سازمان، تاکید بر طراحی به صورت همزمان در طرحهای آینده ترمینالها و پارکسوارها، تعیین وضعیت مغازههای زیرگذر ترمینال صفه و احداث آسانسور یا پله برقی خروجی زیرگذر مقابل ترمینال صفه از جمله تاکیدات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان روی این لایحه بوده است.
وی سهم پنج درصدی شهرداری از حمل و نقل عمومی برای سرویسدهی مسافرتهای برونشهری با مسافت بالای ۲۰ کیلومتر از جمله فولاد مبارکه و ذوبآهن، ارائه زمانبندی طرح جامع خدماتی، تجاری محدوده ترمینال کاوه و سازمان قطار شهری، تسریع در ساماندهی ترمینال صمدیه، تعیین تکلیف ترمینال اندیشه و پیگیری اجرای رتبهبندی اتوبوسهای ارائهدهنده خدمات در ترمینالها را نیز از دیگر تاکیدات اعضای شورای شهر بر لایحه تفریغ بودجه سازمان پایانههای مسافربری عنوان کرد.
واشیانیپور در ادامه بررسی لایحه فروش واحدهای باقی مانده مجموعه تجاری حکیم را از دیگر لایحههای بررسی شده در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد و ابراز داشت: این لایحه نیز پس از تصویب در کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان در صحن علنی نیز به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه فروش واحدهای تجاری باقی مانده در مجموعه جهان نما در فازهای سوم و چهارم نیز از دیگر بندهای بررسی شده در نود و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان بود، ادامه داد: فروش این واحدهای طی ۳ مرحله آگهی مزایده با شکست روبرو شده است و از این رو شورای اسلامی شهر اصفهان با موافقت فروش این واحدها در سه نوبت آگهی مزایده دیگر با حداقل نرخ پایه موافقت کرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب لایحه پیشنهاد واگذاری عملیات خرید، بومیسازی، نصب، راهاندازی و پشتیبانی سیستم یکپارچهسازی شهرسازی الکترونیک را آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در جلسه نود و نهم اعلام کرد و افزود: با تصویب این لایحه راه اندازی شهرسازی الکترونیک در اصفهان کلید خورد.
نظر شما