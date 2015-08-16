تمدید مهلت تکمیل فرمهای مراکز دانشگاهی وسمن ها برای برنامه پلنگ

به گزارش خبرگزای مهر، علی تیموری با اشاره به اهمیت همکاری و بهره گیری از ظرفیتهای اجرایی، علمی و تحقیقاتی مراکز دانشگاهی سراسر کشور، همچنین لزوم ایجاد زمینه های توسعه ظرفیت و توانمندسازی گروه های مردم نهاد و جلب مشارکت فعالان حوزه حیات وحش در رابطه با برنامه ملی حفاظت و مدیریت پلنگ ایرانی، افزود؛ طی مرداد ماه سال جاری ضمن مکاتبات رسمی با ریاست ۶۰ مرکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور و دعوت بیش از ۲۲۰ تشکل و یا فعالان حوزه محیط زیست طبیعی و حیات وحش، سه نوع فرم برای مراکز و گروه ها و افراد یاد شده از طریق موسسه تخصصی مطالعات پلنگ آسیایی طراحی و ارسال شده است.

وی افزود؛ به دلیل فعالیت کمتر تعدادی از مراکز دانشگاهی و یا در دسترس نبودن برخی اساتید به دلیل تعطیلات تابستانی، با درخواستهای متعددی برای تمدید مهلت ارسال فرمها روبرو شدیم. بر این اساس، مهلت ارسال فرمهای یاد شده تا تاریخ ۱۰ شهریور ماه تمدید شد.

تیموری ادامه داد: شناسایی و دعوت گروه های مردم نهاد و فعالان حوزه حیات وحش در سراسر کشور بر اساس فهرست سمنهای ثبت شده در دفتر آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین عضویت در پورتال تخصصی پلنگ ایرانی بوده است. در این خصوص زمینه های مورد نظر شامل موضوعات تحقیقات و پایش، آموزش و برنامه های اجتماع محور؛ همچنین عکاسی، تصویربرداری و مستند سازی حیات وحش است.

سایر علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس الکترونیکی pl.action.plan@gmail.com تماس حاصل کنند.

گفتنی است، طی ماه های گذشته ضمن اجرای برنامه تحلیل ذینفعان (گروه های اثرگذار و یا اثر پذیر) در خصوص موضوعات حفاظت و مدیریت پلنگ در ایران، نقش اقشار مختلف ذینفعان در این رابطه شناسایی شده است و بر این اساس، اقدامات مقتضی صورت گرفته و یا در دست انجام است.