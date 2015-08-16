تصویب یک فوریت طرح صیانت و حفاظت ازباغات و اراضی مزروعی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران دستوری بود که پس از بررسی و اعلام نظر افراد موافق و مخالف با این طرح ، با قید یک فوریت برای انجام کارهای کارشناسی به کمیسیونهای شش گانه شورای اسلامی شهر تهران فرستاده شد .

محمد حقانی رییس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در توضیح این طرح گفت: ما براساس این طرح پیش بینی کرده ایم تا لایحه باغات نیز در طرح تفصیلی اضافه شود تا ما بتوانیم در پهنه های بجز پهنه فضای سبز (G) نیز اگر باغی وجود دارد حفظ شود.

رضا تقی پور ، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در نشست مطبوعاتی که پس از جلسه امروز شورای شهر تهران برگزار شد، در این خصوص گفت : دلیل مطرح شدن این موضوع که به امضا ۱۸ نفر از اعضای شورای شهر تهران رسیده بود این بود که علی رغم ساخت و سازها که اکثریت آنها نیز قانونی است ما هر روزه شاهد تبدیل باغات به منازل مسکونی هستیم .

وی تصریح کرد : نظر اعضا موافق با این طرح این بود که ما نیازمند فکر جدیدتر و حتی تجدیدنظر در برخی از قوانین هستیم تا بتوانیم با حفظ باغات ، تنفس گاههای شهر را حفظ کرده و به پاک بودن هوای شهر تهران کمک کنیم .

تقی پور ادامه داد : نظر مخالفین طرح نیز بر این نکته تاکید داشت که با توجه با اجرای یک روش خاص در طول سالیان ، صاحبان این املاک حقوق مکتسبه ای دارند که نمی توان آنان را از حقوقشان محروم کرد

وی اعلام کرد : با توجه به اهمیت موضوع و لزوم نگاه ویژه به حقوق مردم ،یک فوریت این طرح تصویب و برای انجام بررسی های کارشناسی به کمیسیونهای شش گانه شورای شهر فرستاده شد.