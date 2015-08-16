ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم روز یکشنبه ۲۵ مردادماه برگزار شد و طی آن غلامحسین امیرخانی عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران از تابلوی ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان، پردهبرداری کرد و سپس با حضور سید محمدهادی ایازی قائممقام وزیر بهداشت و محمد سریر رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، ساختمان شماره ۲ افتتاح شد.
در ادامه مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در جمع اصحاب رسانه ضمن اظهار خوشحالی از افتتاح ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران به عنوان ساختمان بخش اداری و محل استقرار انجمنهای مختلف این نهاد هنری، یادآور شد: حدود ۴ سال طول کشید این ساختمان خریداری و به خانه هنرمندان ایران تحویل داده شد. حدود ۱۵ سال است که تأسیس شده و نیازهای امروز خانه از نیازهای اولیه، بیشتر است چون فعالیتها، انجمنها و مخاطبان این نهاد هنری افزایش پیدا کردهاند.
وی با بیان اینکه طی سالهای گذشته سعی کردیم علاوه بر فعالیت در حوزه برنامهریزی و بخش نرمافزاری خانه هنرمندان در گسترش بخش سختافزاری و فیزیکی خانه هنرمندان نیز فعالیت کنیم، توضیح داد: این ساختمان محل استقرار انجمنهای خانه هنرمندان ایران است. بعضی از انجمنهای در مکانهای استیجاری و یا در خانه لرزاده در منطقه ۷، مستقر بودند. ما همه این انجمنها را در فضای ساختمان شماره ۲ مستقر کردیم. همچنین بخشی از سیستم اداری خانه هنرمندان را هم به این ساختمان منتقل کردیم.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران اظهار کرد: خانه هنرمندان ایران این استعداد و توانایی را دارد که فضاهای دیگری را هم در اختیار گیرد. باید در تهران این نهاد هنری را گسترش دهیم و در استانهای دیگر کشور هم شعبههای خانه هنرمندان ایران راهاندازی شود. امیدوارم طی سالهای آینده، خانه هنرمندان ایران به معنای واقعی خانه هنرمندان ایران شود. در فضای فرهنگی کنونی که هر روز اخبار ناخوشایندی مبنی بر حذف یک ساختمان یا بنای فرهنگی میشود، جشن افتتاح ساختمان شماره ۲ را برگزار میکنیم.
سرسنگی تأکید کرد: بحث توسعه فیزیکی و سخت افزاری فضاهای فرهنگی را همه مدیران باید در دستور کار خود قرار دهند.
سپس در ادامه محمد سریر رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران با بیان اینکه اعتبار کشورهای مختلف بر اساس اعتبارات فرهنگی آنها است، یادآور شد: در کشور ما هم توسط نهادهایی همچون شهرداری بحث گسترش فضاهای فرهنگی شروع شده که نمونه این روند افتتاح ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران است.
وی تأکید کرد: با توجه به انتظاری که از جامعه ایرانی در زمینه فرهنگ و هنر در جهان وجود دارد، باید در سراسر ایران چنین فضاهایی ایجاد شود تا هنرمندان با خلاقیتهای خود، ایران را در مسیر توسعه فرهنگی پیش ببرند.
سیفاله صمدیان و حمیدرضا نوربخش از دیگر هنرمندان حاضر در مراسم افتتاح ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران بودند.
ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان که انجمنهای صنوف مختلف هنرهای تجسمی در آن مستقر شدهاند، با حضور سید محمدهادی ایازی قائممقام وزیر بهداشت، مدیرعامل و تعدادی از اعضای شورای عالی خانه هنرمندان افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم روز یکشنبه ۲۵ مردادماه برگزار شد و طی آن غلامحسین امیرخانی عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران از تابلوی ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان، پردهبرداری کرد و سپس با حضور سید محمدهادی ایازی قائممقام وزیر بهداشت و محمد سریر رئیس شورای عالی خانه هنرمندان ایران، ساختمان شماره ۲ افتتاح شد.
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