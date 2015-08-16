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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۱۰

تحولات سوریه؛

تسلط ارتش بر مناطقی در شمال زبدانی/حمله به مواضع تکفیریها در ادلب

تسلط ارتش بر مناطقی در شمال زبدانی/حمله به مواضع تکفیریها در ادلب

سیطره کامل ارتش سوریه بر مناطقی در شمال شهر استراتژیک الزبدانی و هدف قرار دادن مواضع تکفیریها در حومه استان ادلب از آخرین اخبار امنیتی سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، ارتش و نیروهای مردمی سوریه همچنان به پیشروی های خود در شهر استراتژیک الزبدانی واقع در حومه دمشق ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این پیشروی ها، مناطقی در شمال الزبدانی به کنترل کامل ارتش و نیروهای مردمی درآمد.

منابع رسانه ای همچنین از وقوع درگیری های شدید میان ارتش و تروریست های تکفیری در منطقه «الزهره» در شرق این شهر خبر می دهند.

این در حالی است که ارتش و نیروهای مردمی سوریه هم اکنون در حال پیشروی به سمت مناطق شرقی شهر الزبدانی هستند.

از سوی دیگر، جنگنده های ارتش سوریه مواضع و مراکز وابسته به تروریست های داعش و جبهه النصره در منطقه «طعوم» واقع در استان ادلب را هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار دادند.

تروریست های تکفیری به یک مرکز ایست و بازرسی ارتش سوریه در حومه دمشق یورش بردند. این حمله با دخالت به موقع نظامیان سوری با ناکامی مواجه شد.

کد مطلب 2884783

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