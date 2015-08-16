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۲۵ مرداد ۱۳۹۴، ۱۶:۰۴

در مسجد نور؛

مراسم ترحیم آیت الله قرهی فردا برگزار می شود

مراسم ترحیم آیت الله قرهی فردا برگزار می شود

مراسم ترحیم مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالعلی قرهی فردا (دوشنبه) در مسجد نور تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم ترحیم عالم ربانی مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالعلی قرهی از شاگردان و یاران امام راحل، فردا (دوشنبه) ۲۶ مردادماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار می شود.

به گزارش مهر، آیت الله عبدالعلی قرهی از اساتید اخلاق و برجسته حوزه علمیه قم ۲۲ مردادماه بر اثر بیماری قلبی دارفانی را وداع گفت. این استاد اخلاق حوزه علمیه از شاگردان امام خمینی(ره) به شمار می رفت سال ها در حوزه علمیه قم به تدریس پرداخت و در مسیر نشر و تبلیغ اسلام و مکتب اهل بیت(ع) تلاش کرد.

کد مطلب 2884806

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