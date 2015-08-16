به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در نشست با مسئولان حج و زیارت استان بوشهر اظهار داشت: عوامل برگزاری و اعزام مردم به سفر حج تلاش‌های بسیار زیادی را برای اعزام زائران به این سفر معنوی دارند که این کار شایسته تقدیر است.

وی تصریح کرد: باید تلاش شود که اعزام زائران به سفر حج با هماهنگی و برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود و ضروری است که اقدامات لازم برای رفاه هر چه بیشتر زائران فراهم شود.

استاندار بوشهر همچنین خواستار تلاش برای ایجاد تمهیدات لازم برای بهره‌گیری هرچه بیشتر زائران از معنویت این سفر شد و تصریح کرد: باید کمیته ویژه‌ای برای بررسی و رفع مشکلات زائران به سفر حج فراهم شود.

وی با بیان اینکه حجاج علاوه بر برنامه‌های زیارتی خود از مظلومان نیز به صورت مقتدرانه دفاع می‌کنند، اضافه کرد: سفر حج فرصت مناسبی است که ندای مظلومان به گوش همه مردم جهان برسد.

سالاری در ادامه به رفع مشکلات تردد زائران در سفر به خانه خدا اشاره کرد و ادامه داد: تلاش می‌شود که شرایط مناسبی برای حضور حجاج در سفر حج فراهم شده و مقدمات سفر به خوبی مهیا شود.

وی به تاثیرگذاری بسیار زیاد اتحاد مسلمانان در کنگره عظیم حج اشاره کرد و افزود: سفر حج فرصتی مغتنم برای اتحاد و همدلی و همراهی بین مسلمانان است.

استاندار بوشهر در پایان از تشکیل ستاد اربعین در استان بوشهر به منظور شرکت در حرکت بزرگ جهانی اربعین و برنامه‌ریزی اعزام عزاداران به کربلا خبر داد.