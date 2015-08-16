۱۲ پروژه عمرانی در شهر جدید رامین در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور رستمی ظهر یکشنبه در نشست خبری اظهار داشت: شهر جدید رامین جزو ۱۶ شهر جدید در کشور محسوب می شود و پس از اتمام ساخت این مجموعه، ۶۳ هزار نفر در آن سکنی خواهند كرد به نحوي كه این شهر سرریز جمعیتی شهر اهواز را در خود جای خواهد داد.

وی افزود: در حال حاضر حدود پنج هزار و ۷۳۳ واحد مسکونی با عنوان مسکن مهر در این شهر در حال ساخت است كه این واحدها تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.

وی تصریح کرد: فعالیت های لازم در راستای احداث زیر ساخت های شهری همچون روشنایی معابر، زمین چمن مصنوعی، تعریض مسیر ورودی به منظور اسکان خانواده های متقاضی در حال انجام است.

باغ ویلاهای مجهز محل تفریح خوزستانی ها

مدیر عامل شهر جدید رامین با اشاره به ساخت باغ ویلا در این شهر عنوان کرد: این باغ ویلاها هر کدام با وسعت هزار متر مربع با هدف ایجاد محیطی شاداب و سرسبز برای استراحت و اوقات فراغت خانواده های خوزستانی ساخته می شوند ضمن اينكه زمین های فروشی برای این منظور از طریق مزایده به اطلاع عموم خواهد رسید.

رستمی افزود: هزار هکتار اراضی کشاورزی در اطراف این شهر وجود دارد که پس از استقرار خانواده ها به منظور کشت و زرع در اختیار کارشناسان کشاورزی که بومی این شهر هستند گذاشته مي شود كه البته برنامه ریزی هايی برای ایجاد یک پارک صنعتی نیز در حاشیه شهر انجام گرفته است.

مدیرعامل شهر جدید رامین با بیان اینکه در حال حاضر ۱۲ پروژه عمرانی با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان در این شهر در حال ساخت است، گفت: تعریض و ایمن سازی ورودی شهر به طول چهار کیلومتر، یک مدرسه ۱۰ کلاسه در دو مقطع دبستان و راهنمایی، مسجد، احداث فضای سبز با كاشت ۲۰ هزار اصله نهال و یک زمین چمن مصنوعی از جمله این پروژه ها محسوب می شوند.

وی با بيان اينكه این پروژه ها تا آبان ماه سال جاری به بهره برداری خواهند رسید، تصريح كرد: شهر جدید رامین باید با عنوان شهری سبز شناخته شود كه در همین راستا هیچ گونه دیواری در این شهر ساخت نخواهد شد و حصار بین منازل فضای سبز خواهد بود.

ایمنی شهر با نصب دوربین های مدار بسته تامین می شود

رستمی با اشاره به نصب دوربین در سطح شهر به منظور حفظ ایمنی عنوان کرد: در همین راستا ورودی های اطراف شهر نیز مسدود می شود.

وی گفت: شهر جدید رامین موقعیت های بسیار خوبی دارد كه از آن جمله مي توان به نزدیکی به خط ریلی، رودخانه کارون، منابع آبی زیر زمینی و مسیر های مواصلاتی استان اشاره كرد و به طور حتم در صورتی که به این شهر همانند سایر شهر های جدید کشور مورد توجه قرار گيرد، به یکی از پیشرفته ترین آنها تبدیل می شود.

مدیرعامل شهر جدید رامین با بیان اینکه در این پروژه ۴۱ پیمانکار در بخش مسکن و ۱۵ پیمانکار در بخش عمران شهری در حال فعالیت هستند، گفت: متقاضیان می توانند با ارائه ۱۵ میلیون تومان در ابتدا و (۱۰ میلیون تومان در ابتدا و پنج میلیون تومان هنگام تحویل منزل) دریافت ۳۰ میلیون تومان وام با کارمزد چهار درصد در شهری سرسبز و بدون دیوار صاحبخانه شوند.

وی اظهار کرد: دولت در این پروژه ۲۰۰ میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده که همه این اعتبار از سوی شرکت شهر های جدید کشور پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه شرایط خرید خانه برای متقاضیانی که وام مسکن دریافت کرده و یا سند ملکی به نامشان است نیز فراهم شده است، اظهار کرد: درصدد هستیم شهر جدید رامین را مجهز به امکانات تفریحی فراوانی کنیم تا این منطقه به محلی برای گذران اوقات فراغت سایر شهر های استان تبديل شود.